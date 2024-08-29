Американське ЗМІ пише про катастрофу F-16 в Україні: що відомо

26 серпня в Україні зазнав катастрофи винищувач F-16. Про це пише американське видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

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«Український винищувач F-16 було знищено в авіакатастрофі в понеділок, за словами американського чиновника, всього через кілька тижнів після того, як перший літак американського виробництва прибув в Україну», — йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, літак не був збитий ворожим вогнем, хоча інцидент стався під час масованого російського ракетного обстрілу по всій країні 26 серпня, сказав урядовець.

«Швидше за все, катастрофа сталася внаслідок помилки пілота», — зазначає WSJ.

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У Повітряних силах оприлюднену інформацію не коментували. Там уточнили, що інформацію про подію повідомлять згодом.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна вперше застосувала винищувачі у бою, щоб збити російські ракети під час ударів цього тижня.

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4 серпня президент повідомив, що перший з 80 обіцяних F-16 прибув в Україну. Українські військово-повітряні сили не надали цифри, але другий американський чиновник повідомив, що всього прибуло 6 літаків, і Україна має 6 пілотів, навчених ними керувати.

«ФАКТИ» також писали, що два літаки F-16 Україні передали для дуже специфічної ролі.

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