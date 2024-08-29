У 21 рік пішов на фронт добровольцем: на Харківщині загинув воїн з Черкащини

Покровський храм був сповнений болем та сльозами… До церкви люди прийшли, щоб віддати останню шану й провести до місця вічного спочинку воїна Павла Савченка. Його коротке й наповнене війною життя — приклад вірності обраній справі, приклад служіння країні, повідомив міський голова Сміли Сергій Ананко. Герою у липні виповнилось лише 23 роки.

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«Вже змалку була помітна його любов до керма, тож після закінчення школи Павло вступив до Черкаського училища на спеціальність „водій-автослюсар“. 22 червня 2020 року був призваний до лав Збройних Сил України. Після звільнення зі служби працював за кордоном, де й познайомився зі своєю коханою дівчиною. Під час повномасштабного вторгнення прийняв рішення повернутися додому», — повідомив міський голова.

У 21-річному віці Павло Савченко пішов добровольцем, що говорить про його сміливість та відданість своїй країні. Служив солдатом, снайпером механізованого відділення механізованого взводу.

«Сильний та відважний стрілець-снайпер із позивним „Сава“, разом із побратимами виконував бойові завдання у складі 116-ї ОМБр на Куп’янському напрямку. Мужньо й самовіддано воював за мирне небо над Україною, але 16 серпня, після двох місяців боротьби за своє життя, серце воїна зупинилося назавжди… Він мав плани на щасливу сім"ю, любив тварин та смачну їжу. Намагався жити повним життям… Був гордістю батьків, люблячим хлопцем та найкращим братом», — повідомляють у міськраді.

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