Сіємо, удобрюємо, збираємо врожай: місячний календар городника на вересень-2024

Вересень — місяць, коли літо поступово переходить в осінь, і настає час для завершальних робіт у саду та на городі. Для багатьох садівників та городників це важливий період, коли потрібно враховувати як погодні умови, так і фази Місяця, щоб забезпечити максимально успішний урожай. Посівний календар на вересень 2024 року допоможе визначити, коли і що найкраще сіяти, садити або пересаджувати, пише life.nv.ua.

ВІДЕО ДНЯ

Фази Місяця у вересні 2024 року

Перед тим як розпочинати посів чи посадку, важливо ознайомитися з фазами Місяця, оскільки вони впливають на зростання та розвиток рослин:

• Молодий місяць: 9 вересня. У цей день і за два дні до і після молодика не рекомендується проводити посіви та посадки.

• Перша чверть: 16 вересня. Час сприятливий для посіву коренеплодів, пересадження багаторічників.

• Повний місяць: 24 вересня. У день повного місяця не варто займатися посівом або посадкою, але сприятливий час для боротьби з бур'янами та шкідниками.

• Остання чверть: 30 вересня. Ідеальний період для посіву зелених культур та підготовки ґрунту для зимівлі.

РЕКЛАМА

Посівний календар на вересень 2024 року: сприятливі дні для робіт

Вересень обіцяє бути вдалим для робіт на землі. Найкращі дні для посіву, посадки, пересадки, обрізки, підживлення та обробки рослин наступні: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 26 вересня. У ці дати роботи будуть проходити без збоїв, і ваші зусилля принесуть позитивні результати.

РЕКЛАМА

Посівний календар на вересень 2024 року: несприятливі дні для робіт

Однак є дні, коли краще уникати роботи із рослинами. У ці періоди рослини можуть бути ослаблені та погано реагувати на будь-які маніпуляції. Найменш сприятливі дати для посіву, посадки, пересадки, обрізки, підживлення та обробки від шкідників у вересні: 2, 3, 4, 14, 15, 18 вересня. У ці дні краще зайнятися іншими справами, такими як підготовка добрив, обробка садових інструментів або планування робіт.

РЕКЛАМА

Облік сприятливих та несприятливих днів для садово-городніх робіт у вересні 2024 року допоможе вам досягти кращих результатів та забезпечити здоров'я ваших рослин. Плануючи свої дії з урахуванням цих рекомендацій, ви зможете ефективно використати осінній час для підготовки саду та городу до наступного сезону.

Як писали «ФАКТИ», раніше відома фермерка розповіла, що можна посіяти на дачі у серпні.

131

Читайте нас у Facebook