Насипний пиріг з яблуками без яєць та молока: справжній смак літа

Сезон яблук у розпалі, тому сміливо готуйте пиріг за цим рецептом. В ньому немає яєць та молока, а інгредієнти є вдома майже завжди. Такий смачний і простий насипний пиріг з яблуками — чудова альтернатива шарлотці, тим більше він готується набагато простіше, ділиться кулінарка Світлана Мурська.

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Тісто:

1,5 скл. борошна

1,5 скл. манки

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1,5 скл. цукру

1 чайна ложка розпушувача

Приготування

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Все добре вимішати ложкою. Поділити приблизно на 3 частини. Форму вистелити пергаментом. Викласти сипучу масу, викласти яблука, натерті на грубу тертку. Притрусити корицею. Висипати другу частину сипучої маси. Викласти натерті яблука й посипати корицею. Викласти третю частину сипучої маси. Натерти зверху 150 — 200 г масла на велику тертку. Пекти при 180 градусах 40−45 хв.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про ідеальний пиріг зі сливами з газети The New York Times.

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