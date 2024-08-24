Смачна легенда: ідеальний пиріг зі сливами з газети The New York Times

Зараз у розпалі сезон слив, різних — круглих, овальних, довгих, солодких і кислих. З них варять варення, повидло й звичайно печуть пироги.

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Вперше рецепт простого, але дуже смачного пирога зі сливами був надрукований у газеті The New York Times ще у 1983 році. Ніхто навіть не очікував, що цей бюджетний пиріг стане справжньою легендою та буде найбільш популярним серед американців на довгі роки.

Потім щороку газета публікувала рецепт цього пирога, поступаючись благанням американських домогосподарок. А у 1995 році редакція оголосила про останню публікацію рецепта й запропонувала його вирізати, заламінувати і повісити на холодильник.

Такий пиріг популярний тепер не тільки в Америці. Сливовий пиріг підкорив серця сотень людей.

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Класичний рецепт виглядає так:

150 г вершкового масла

150 г цукру

2 яйця

сіль

150 г муки

1 чайна ложка розпушувача

1 чайна ложка кориці

12−15 слив.

Приготування:

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Вершкове масло, сіль та цукор змішати та добре збити блендером на великих обертах.

Додати яйця та теж збити.

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Муку змішати з розпушувачем й додати до масла та яєць. Збити на малих обертах блендера.

Форму змастити маслом, викласти тісто.

Сливи помити, розділити на часточки й викласти на тісто.

Корицю та ложку цукру змішати й посипати зверху слив.

Випікати при 180 градусах 4−45 хвилин.

Відомий кулінар Євген Клопотенко запропонував рецепт цього пирога з маленькою родзинкою. Він впевнений, що орегано додасть неповторну нотку до смаку випічки.

Інгредієнти для тіста:

150 г цукру

100 г вершкового масла

200 г борошна

1 ч. л. розпушувача

1 ч. л. кориці

1 ч. л. орегано

2 яйця

дрібка солі

Для начинки:

20 слив

1 ч. л. кориці

1 ч. л. цукру

1 ч. л. орегано

Приготування:

Для тіста висипати у миску 200 г борошна. Додати дрібку солі, 150 г цукру, по 1 ч. л. розпушувача, орегано і кориці.

Розтопити у невеличкій каструлі 100 г вершкового масла та влити до сухих інгредієнтів. Вбити у миску 2 яйця. Ретельно перемішати всі інгредієнти та замісити однорідне тісто.

Форму для запікання застелити пергаментом та перекласти тісто. Розрівняти тісто руками чи ложкою. Його товщина має бути приблизно 1−1,5 см.

Помити 20 слив, розрізати навпіл та відокремити кісточки. Викласти половинки слив на тісто зрізом угору.

У мисочці змішати 1 ч. л. кориці, 1 ч. л. цукру та 1 ч. л. орегано. Посипати пиріг сумішшю та поставити у розігріту до 180 градусів духовку запікатися на 40−45 хвилин.

Коли готовий пиріг охолоне, розрізати його на шматочки, подавати з кулькою пломбіру.

Раніше ми розповідали, як приготувати французьку галету зі сливами та яблуками.

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