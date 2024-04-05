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Ідеальне поєднання: пиріг з фаршированими яблуками та сирною заливкою від шеф-кухаря Валентини Кущ

12:59 5 квітня 2024
Пиріг

Кулінарка Валентина Кущ (Валя Саєнко), яка раніше розпвідала, як приготувати маковий пиріг без випічки, запропонувала рецепт пирога з фаршированими яблуками і сирною заливкою.

«Ідеальне комбо. Дуже смачний пиріг, особливо якщо ви полюбляєте сирну випічку», — пише вона на своїй сторінці у соцмережах.

Інгредієнти:

  • Вершкове масло мʼяке — 150 гр;
  • Сир (творог) — 360 гр;
  • Пудра — 80 гр;
  • Борошно — 200 гр;
  • Розпушувач — 2 гр;
  • Яблука — 4−5 шт;
  • Цукор — 100 гр;
  • Яйця — 2 шт + жовток для змащування;
  • Горіхи — 70 гр;
  • Кориця за бажанням;
  • Ваніль.

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Приготування:

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  • Спочатку готуємо тісто. Взіб'ємо мʼяке вершкове масло з пудрою. До пишності. Додамо сир (100 гр), розпушувач і борошно. Замішаємо тісто. Розділимо його на дві частини і заховаємо в холодильник.
  • Почистимо яблука. Розрізаємо навпіл, і вичистимо середину.
  • Одну половину тіста розкачуємо і викладаємо в форму з пергаментом. Кожну половинку яблука фаршируємо горішками (підсмаженими і подрібненими) і викладаємо щільно в форму. Заливаємо сирною начинкою.
  • Для сирної начинки. Решту сиру змішаємо з цукром, ваніллю і 2 яйцями. Перебʼємо блендером. Заливаємо цією сумішшю яблука.
  • Розкачуємо 2 половину тіста і викладаємо зверху. Змащуємо жовтком і запікаємо при 180 градусах приблизно 40 хвилин.

«Яблука можна присипати корицею. До горішків смачно додати ложку меду», — додає авторка рецепту.

Про те, як приготувати смачний сирний пиріг «Сльози ангела», він же «Краплі роси» за рецептом фудекспертки Світлани Левицької, читайте на нашому сайті.

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