Ідеальне поєднання: пиріг з фаршированими яблуками та сирною заливкою від шеф-кухаря Валентини Кущ

Кулінарка Валентина Кущ (Валя Саєнко), яка раніше розпвідала, як приготувати маковий пиріг без випічки, запропонувала рецепт пирога з фаршированими яблуками і сирною заливкою.

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«Ідеальне комбо. Дуже смачний пиріг, особливо якщо ви полюбляєте сирну випічку», — пише вона на своїй сторінці у соцмережах.

Інгредієнти: Вершкове масло мʼяке — 150 гр;

Сир (творог) — 360 гр;

Пудра — 80 гр;

Борошно — 200 гр;

Розпушувач — 2 гр;

Яблука — 4−5 шт;

Цукор — 100 гр;

Яйця — 2 шт + жовток для змащування;

Горіхи — 70 гр;

Кориця за бажанням;

Ваніль.

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Приготування: РЕКЛАМА Спочатку готуємо тісто. Взіб'ємо мʼяке вершкове масло з пудрою. До пишності. Додамо сир (100 гр), розпушувач і борошно. Замішаємо тісто. Розділимо його на дві частини і заховаємо в холодильник.

Почистимо яблука. Розрізаємо навпіл, і вичистимо середину.

Одну половину тіста розкачуємо і викладаємо в форму з пергаментом. Кожну половинку яблука фаршируємо горішками (підсмаженими і подрібненими) і викладаємо щільно в форму. Заливаємо сирною начинкою.

Для сирної начинки. Решту сиру змішаємо з цукром, ваніллю і 2 яйцями. Перебʼємо блендером. Заливаємо цією сумішшю яблука.

Розкачуємо 2 половину тіста і викладаємо зверху. Змащуємо жовтком і запікаємо при 180 градусах приблизно 40 хвилин.

«Яблука можна присипати корицею. До горішків смачно додати ложку меду», — додає авторка рецепту.

Про те, як приготувати смачний сирний пиріг «Сльози ангела», він же «Краплі роси» за рецептом фудекспертки Світлани Левицької, читайте на нашому сайті.

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Фото — скріншот

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