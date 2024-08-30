Росіяни запустили по Україні «Іскандери» та дрони: скільки цілей збила українська ППО

В ніч на 30 серпня росіяни запустили по Україні «Іскандер» та майже 20 дронів-камікадзе. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

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За його інформацією, балістичну ракету «Іскандер-М» ворог запустив з Криму, а 18 ударних БпЛА типу Shahed-131/136 — з районів Приморсько-Ахтарська та Курська — рф.

«Ворог завдав удару балістичною ракетою „Іскандер-М“ із Криму та 18 ударними БпЛА типу „Shahed-131/136“ із районів Приморсько-Ахтарська та Курська. У результаті протиповітряного бою збито 12 ударних БпЛА „Shahed-131/136“, чотири — локаційно втрачені (впали самостійно)», — йдеться у повідомленні.

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Протиповітряна оборона працювала у Вінницькій, Миколаївській, Дніпропетровській, Херсонській та Сумській областях.

Зокрема, в Полтавській області було атаковано промисловий об'єкт, повідомили в обласній військовій адміністрації.

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Як повідомляли «ФАКТИ», в ніч проти 30 серпня ворог знову атакував Україну дронами-камікадзе. Вибухи лунали на Сумщині, Вінниччині, на Дніпропетровщині, у Кривому Розі та на Полтавщині.

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