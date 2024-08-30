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Лечо без оцту та стерилізації: як приготувати смачну закуску з двох інгредієнтів

17:12 30 серпня 2024
лечо

Лечо — це традиційна страва угорської кухні. Лечо можна приготувати за різними рецептами та з різних овочів.

Зазвичай соус додається як гарнір для м'ясних страв. Попри те, що точного рецепта лечо не існує, в ньому повинні бути томати, цибуля та солодкий перець.

На сайті «Смачні рецепти» запропонували свій швидкий рецепт лечо, який не містить цибулю.

Інгредієнти:
помідори — 7 кг;
солодкий перець — 3 кг;
петрушка — пучок;
сіль — 2 ст. л.;
цукор — 2 ст. л.

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Приготування:

Очистити від шкірки помідори, заздалегідь поміщаючи їх в окріп.

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Прибрати у помідорів плодоніжки.

Нарізати помідори тонкими кільцями, викласти у каструлю й варити на середньому вогні під кришкою до закипання.

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Помідори вже без кришки варити ще 1,5 години.

Перець помити, почистити від насіння, нарізати на маленькі часточки.

До помідорів додати солодкі перці, варити разом 15 хвилин.

Дрібно нарізати петрушку, додати в каструлю з томатами та перцем.

До лечо висипати сіль та цукор, перемішати й варити 10 хвилин.

Викласти лечо в стерилізовані банки й закатати.

Перевернути банки, закутати ковдрою й залишити остигати.

Також варто звернути увагу на рецепт лечо від Наталі Калніної. Вона теж готує цю закуску без олії та оцту. А любителям гостро-солодкого соусу підійде рецепт від Тетяни Якубук.

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