Лечо без оцту та стерилізації: як приготувати смачну закуску з двох інгредієнтів

Лечо — це традиційна страва угорської кухні. Лечо можна приготувати за різними рецептами та з різних овочів.

Зазвичай соус додається як гарнір для м'ясних страв. Попри те, що точного рецепта лечо не існує, в ньому повинні бути томати, цибуля та солодкий перець.

ВІДЕО ДНЯ

На сайті «Смачні рецепти» запропонували свій швидкий рецепт лечо, який не містить цибулю.

Інгредієнти:

помідори — 7 кг;

солодкий перець — 3 кг;

петрушка — пучок;

сіль — 2 ст. л.;

цукор — 2 ст. л.

РЕКЛАМА

Приготування:

Очистити від шкірки помідори, заздалегідь поміщаючи їх в окріп.

РЕКЛАМА

Прибрати у помідорів плодоніжки.

Нарізати помідори тонкими кільцями, викласти у каструлю й варити на середньому вогні під кришкою до закипання.

РЕКЛАМА

Помідори вже без кришки варити ще 1,5 години.

Перець помити, почистити від насіння, нарізати на маленькі часточки.

До помідорів додати солодкі перці, варити разом 15 хвилин.

Дрібно нарізати петрушку, додати в каструлю з томатами та перцем.

До лечо висипати сіль та цукор, перемішати й варити 10 хвилин.

Викласти лечо в стерилізовані банки й закатати.

Перевернути банки, закутати ковдрою й залишити остигати.

Також варто звернути увагу на рецепт лечо від Наталі Калніної. Вона теж готує цю закуску без олії та оцту. А любителям гостро-солодкого соусу підійде рецепт від Тетяни Якубук.

12

Читайте нас у Facebook