Соус чилі на зиму: справжня знахідка для любителів гостро-солодкої смакоти
Цей домашній соус виходить надзвичайно пікантним, гострим і неймовірно смачним. Він стане прекрасним доповненням до всіх м'ясних страв, таких як сало, підчеревина, ковбаски-гриль, шашлик, реберця. Цей соус стане справжньою знахідкою для всіх любителів гостро-солодкої смакоти. Хоча в інтернеті можна знайти різноманітні варіанти цього соусу, домашній варіант гострого соусу на зиму, який запропонувала господиня Тетяна Якубук в кулінарній групі Фейсбуку «Рецепти від Лілії Цвіт», виявиться навіть кращим, ніж магазинний.
Інгредієнти
- Перець гіркий червоний — 1 кг
- Перець солодкий м'ясистий, червоний — 1 кг
- Часник — 150 г
- Цукор — 1 кг
- Сіль кам’яна — 100 г
- Оцет яблучний 6% - 500 мл (з ним найсмачніше)
- Вода — 100 мл
- Крохмаль кукурудзяний — 40 г (підходить тільки кукурудзяний, бо він надає соусу ніжну, шовковисту текстуру)
Всі овочі зазначені у вже помитому та почищеному вигляді.
Приготування
1. Перекрутити на м'ясорубці або за допомогою кухонного комбайна солодкий перець, гіркий перець та часник. З гірким перцем працюйте в рукавичках! Перці необхідно попередньо очистити від насіння.
2. Додати до отриманої маси цукор і сіль. Варити суміш рівно 30 хвилин на середньому вогні, починаючи з моменту закипання.
3. Розвести крохмаль у холодній воді та додати до соусу разом з оцтом. Проварити соус, постійно помішуючи, ще 10 хвилин.
4. Підготувати банки: добре вимити та ретельно простерилізувати. Зняти соус з вогню, закрутити його в банки металевими кришками, перевернути та утеплити до повного охолодження.
Готуйте із задоволенням та взимку насолоджуйтеся результатом.
Нагадаємо рецепт гострого сливового соусу з часником та карі.62
Читайте нас у Facebook