Соус чилі на зиму: справжня знахідка для любителів гостро-солодкої смакоти

Цей домашній соус виходить надзвичайно пікантним, гострим і неймовірно смачним. Він стане прекрасним доповненням до всіх м'ясних страв, таких як сало, підчеревина, ковбаски-гриль, шашлик, реберця. Цей соус стане справжньою знахідкою для всіх любителів гостро-солодкої смакоти. Хоча в інтернеті можна знайти різноманітні варіанти цього соусу, домашній варіант гострого соусу на зиму, який запропонувала господиня Тетяна Якубук в кулінарній групі Фейсбуку «Рецепти від Лілії Цвіт», виявиться навіть кращим, ніж магазинний.

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Інгредієнти Перець гіркий червоний — 1 кг

Перець солодкий м'ясистий, червоний — 1 кг

Часник — 150 г

Цукор — 1 кг

Сіль кам’яна — 100 г

Оцет яблучний 6% - 500 мл (з ним найсмачніше)

Вода — 100 мл

Крохмаль кукурудзяний — 40 г (підходить тільки кукурудзяний, бо він надає соусу ніжну, шовковисту текстуру)

Всі овочі зазначені у вже помитому та почищеному вигляді.

Приготування

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1. Перекрутити на м'ясорубці або за допомогою кухонного комбайна солодкий перець, гіркий перець та часник. З гірким перцем працюйте в рукавичках! Перці необхідно попередньо очистити від насіння.

2. Додати до отриманої маси цукор і сіль. Варити суміш рівно 30 хвилин на середньому вогні, починаючи з моменту закипання.

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3. Розвести крохмаль у холодній воді та додати до соусу разом з оцтом. Проварити соус, постійно помішуючи, ще 10 хвилин.

4. Підготувати банки: добре вимити та ретельно простерилізувати. Зняти соус з вогню, закрутити його в банки металевими кришками, перевернути та утеплити до повного охолодження.

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Готуйте із задоволенням та взимку насолоджуйтеся результатом.

Нагадаємо рецепт гострого сливового соусу з часником та карі.

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