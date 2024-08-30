Навіть згадки не буде: городник розповів про два «диво-засоби» від настирливих мурах

Мурахи на дачі та городі роблять багато шкоди. Дачники та городники застосовують різні засоби, щоб їх позбутися.

Як відомо, на відкритих ділянках мурах відлякує запах петрушки, полину, часнику, листя томату, дика м'ята та інші різкі аромати.

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Але якщо це не допомагає, потрібно обробити улюблені ділянки мурах.

Аграрій на каналі «Моя дача Сад і город» поділився двома надійними засобами від мурах у саду та на дачі. Він зазначає, що компоненти для приготування засобу відомі кожному городнику.

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Для першого складу він пропонує змішати трохи сухих дріжджів, 1 ст.л. цукру та воду до стану густої кашки. Потім додати пару крапель меду.

Нарізати сірникові коробки на кілька частин, покласти на них цю кашку й розкласти їх по городу, особливо поруч із мурашниками.

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Другий спосіб: на 0,5 літрову пляшку додати 100 мл нашатирного спирту, долити воду та обприскати місця, де багато мурах.

Робити це потрібно обережно, щоб розчин не попав на листя рослин, інакше їх можна обпекти. Також потрібно обприскувати доріжки, мурашники та землю.

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Про те, як позбавитись мурах в будинку, читайте на сайті «ФАКТІВ».

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