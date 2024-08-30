40.91 / 41.43 45.35 / 46.03
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

Навіть згадки не буде: городник розповів про два «диво-засоби» від настирливих мурах

11:36 30 серпня 2024
мурахи

Мурахи на дачі та городі роблять багато шкоди. Дачники та городники застосовують різні засоби, щоб їх позбутися.

Як відомо, на відкритих ділянках мурах відлякує запах петрушки, полину, часнику, листя томату, дика м'ята та інші різкі аромати.

Але якщо це не допомагає, потрібно обробити улюблені ділянки мурах.

Аграрій на каналі «Моя дача Сад і город» поділився двома надійними засобами від мурах у саду та на дачі. Він зазначає, що компоненти для приготування засобу відомі кожному городнику.

РЕКЛАМА

Для першого складу він пропонує змішати трохи сухих дріжджів, 1 ст.л. цукру та воду до стану густої кашки. Потім додати пару крапель меду.

Нарізати сірникові коробки на кілька частин, покласти на них цю кашку й розкласти їх по городу, особливо поруч із мурашниками.

РЕКЛАМА

Другий спосіб: на 0,5 літрову пляшку додати 100 мл нашатирного спирту, долити воду та обприскати місця, де багато мурах.

Робити це потрібно обережно, щоб розчин не попав на листя рослин, інакше їх можна обпекти. Також потрібно обприскувати доріжки, мурашники та землю.

РЕКЛАМА

Про те, як позбавитись мурах в будинку, читайте на сайті «ФАКТІВ».

93

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Сара Фергюсон, герцогиня Йоркська

«Єдність сім’ї є ключовим»: Сара Фергюсон надсилає серйозне повідомлення принцу Гаррі та Меган Маркл

Надя Дорофєєва

«Відмовляюся в це вірити»: Надя Дорофєєва зізналась у почуттях

Ірина Бейлі

«Сміливо відрізайте рукави старої шуби — і оновите інтер’єр абсолютно безкоштовно», — експертка зі стилю Ірина Бейлі

Тарас Хтей

У Москві згоріла квартира олімпійського чемпіона, який народився в Україні і підтримав путіна

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту