Катастрофа F-16: у Повітряних силах відповіли на нападки Безуглої

В день масованого ворожого обстрілу, 26 серпня, Україна втратила винищувач F-16 та одного з найкращих українських льотчиків — Олексія Меся. Причини авіакатастрофи розслідуються.

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Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Він зазначив, що командування не приховує втрати, а усе вище керівництво одразу отримало доповідь про катастрофу. Також попередній звіт отримали партнери Києва разом зі Сполученими Штатами Америки, які вже долучились до розслідування причини авіакатастрофи.

«Запевняю, що уже проводиться детальний аналіз, йде розслідування. Маємо ретельно розібратись, що сталось, які обставини, чия відповідальність. І це буде зроблено», — додав Олещук.

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Варто пояснити, що вчора, 29 серпня, народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що, за її інформацією, F-16, нібито, «був збитий зенітно-ракетним комплексом Patriot через дискоординацію між підрозділами».

Сьогодні ж, 30 серпня, вона дорікнула командувачу Повітряних сил за «мовчання» й стверджувала, що загалом це нібито вже «щонайменше третій випадок», коли українські літаки збиває власна протиповітряна оборона (ППО).

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«Два попередні інциденти, які не стосувалися F-16, офіційно списали на росіян. І про цей випадок також намагалися мовчати та приховати інформацію, поки вона не з’явилася в іноземних джерелах», — заявила вона й додала, що «класичні» генерали ведуть нас до поразки".

Командувач Повітряних сил зауважив, що в умовах війни відповідна інформація не може миттєво потрапляти у публічний простір.

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«Але це байдуже для людей, які обрали Мар’яну Безуглу як інструмент для дискредитації вищого військового керівництва. Повісити усіх собак на військо не вийде», — додав він.

Олещук, своєю чергою, дорікнув Безуглій у тому, що вона «вилила бруд» на нього та Повітряні сили, дискредитувала виробників американського озброєння та стала «ньюзмейкером» для пропаганди ворога.

Нагадаємо, 29 серпня видання The Wall Street Journal заявило про те, що в Україні розбився один з винищувачів F-16. Через деякий час Повітряні сили повідомили про загибель пілота Олексія Меся, а Генеральний штаб ЗСУ підтвердив втрату F-16.

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