Підсумки жеребкування Ліги конференцій: з ким зіграє «Челсі» Мудрика

У п'ятницю, 30 серпня, слідом за жеребкуванням Ліги чемпіонів та Ліги Європи кинуто жереб основного раунду Ліги конференцій, з якої, на жаль, вилетіли житомирське «Полісся» та криворізький «Кривбас».

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Зокрема своїх суперників дізнався англійський «Челсі», кольори якого захищає футболіст збірної України Михайло Мудрик. Опонентами лондонського клубу стали: бельгійський «Гент», німецький «Хайденхайм», «Астана» з Казахстану, ірландський «Шемрок Роверс», грецький «Панатінаїкос» та вірменський «Ноа».

Водночас австрійський ЛАСК Максима Таловєрова зіграє з італійською «Фіорентиною», шведським «Юргорденом», словенською «Олімпією», бельгійським «Серкль-Брюгге», боснійським «Борацем» та ісландським «Вікінгуром».

Розклад та час початку поєдинків УЄФА оголосить 31 серпня.

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Нагадаємо, що починаючи з сезону-2024/2025 УЄФА ввів новий формат розіграшу Ліги конференцій. Кількість учасників основної стадії збільшено до 36 клубів, а класичний груповий етап замінено форматом єдиної ліги (вестиметься єдина турнірна таблиця). Кожна команда проведе по 6 поєдинків із різними суперниками (3 вдома та 3 на виїзді). Найкращі 8 клубів основної стадії відразу вийдуть до 1/8 фіналу, а місця з 9-го по 24-е проведуть стикові матчі за потрапляння до плей-оф. 12 найгірших команд завершать виступи у єврокубках.

Дати проведення матчів: 1-й тур — 3 жовтня 2024 року, 2-й тур — 24 жовтня 2024 року, 3-й тур — 7 листопада 2024 року, 4-й тур — 28 листопада 2024 року, 5-й тур — 12 грудня 2024 року, 6-й тур — 19 грудня 2024 року.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що відбулося жеребкування пар 1/8 фіналу розіграшу Кубка України.

Фото uefa.com

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