«Єдність сім’ї є ключовим»: Сара Фергюсон надсилає серйозне повідомлення принцу Гаррі та Меган Маркл

Колишня дружина принца Ендрю Сара Фергюсон надіслала «чітке повідомлення» принцу Гаррі та Меган Маркл на тлі їхнього розриву з королем Чарльзом та принцом Вільямом. Вона сказала, що «прощення» є найважливішою частиною підтримки хороших сімейних стосунків, пише Geo.

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«Я вважаю, що єдність сім’ї є ключовим… Я вважаю, що ключ до життя полягає в тому, щоб ми всі підтримували одне одного. А також прощення — це чудова річ. Я вважаю, що прощення собі та іншим — це дуже важливо», — сказала далі Сара.

Коментуючи слова Сари, королівський експерт Том Квінн сказав Mirror, що коментарі Фергі були «явним посиланням на триваючу ворожнечу Меган і Гаррі з принцом Вільямом і королем Чарльзом».

Наразі Гаррі та Меган ворогують не тільки з королем Чарльзом та принцом Вільямом але й з Кейт Міддлтон.

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Однак на тлі триваючої ворожнечі королівська пара з Каліфорнії звернулася до Кейт і короля Чарльза після того, як у них діагностували рак.

Раніше повідомлялася думка експерта про те, що може покласти край ворожнечі у британській королівській сім’ї — сімейний приватний візит.

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