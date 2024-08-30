Дуже смачний хліб: готується без опари та міксера

Свіжий запашний хліб — справжній делікатес. Випекти його можна і в домашніх умовах — і це не так складно, як часом здається. І все ж таки потрібно мати терпіння, тому що жоден шедевр не народжується без труднощів.

ВІДЕО ДНЯ

Рецептом смачного хліба поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

— Сьогодні приготуємо дуже смачний хліб, — каже Елла Іванова. — Він просто неймовірний. Готуємо без опари, замішуємо руками — без міксера.

Домашній хліб

1 яйце

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100 г пюре батата

80 г відвару з батату

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8 г пресованих дріжджів

4 г солі

20 г цукру

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50 г вершкового масла

300 г борошна

Батат почистити, порізати та відварити до готовності. У теплий відвар додати тепле пюре батату, цукор та дріжджі. Потім — яйце, просіяне борошно і сіль, а також вершкове масло. Вимішуємо тісто та ставимо у тепле місце на пів години. Робимо обминання й поміщаємо в тепле місце на пів години. Перекладаємо у форму та даємо підійти ще хвилин сорок.

Випікаємо за температури 180 градусів близько 30 хвилин.

І смачного!

Раніше кулінарка Наталія Бевза розповіла, як спекти вдома ароматний хліб із хрусткою скоринкою.

Фото з альбому Елли Іванової

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