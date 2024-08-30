Дуже смачний хліб: готується без опари та міксера
Свіжий запашний хліб — справжній делікатес. Випекти його можна і в домашніх умовах — і це не так складно, як часом здається. І все ж таки потрібно мати терпіння, тому що жоден шедевр не народжується без труднощів.
Рецептом смачного хліба поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.
— Сьогодні приготуємо дуже смачний хліб, — каже Елла Іванова. — Він просто неймовірний. Готуємо без опари, замішуємо руками — без міксера.
Домашній хліб
1 яйце
100 г пюре батата
80 г відвару з батату
8 г пресованих дріжджів
4 г солі
20 г цукру
50 г вершкового масла
300 г борошна
Батат почистити, порізати та відварити до готовності. У теплий відвар додати тепле пюре батату, цукор та дріжджі. Потім — яйце, просіяне борошно і сіль, а також вершкове масло. Вимішуємо тісто та ставимо у тепле місце на пів години. Робимо обминання й поміщаємо в тепле місце на пів години. Перекладаємо у форму та даємо підійти ще хвилин сорок.
Випікаємо за температури 180 градусів близько 30 хвилин.
І смачного!
Раніше кулінарка Наталія Бевза розповіла, як спекти вдома ароматний хліб із хрусткою скоринкою.
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Фото з альбому Елли Іванової61
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