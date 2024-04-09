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Ароматний хліб із хрусткою скоринкою: порадуйте родину домашньою випічкою

20:18 11 квітня 2024
хліб

Це духмяний, смачний, з рум'яною скоринкою хліб. А запах буде на всю хату! Готується на сироватці. З цих складників вийшло дві хлібини, ділиться кулінарка Наталія Бевза.

Інгредієнти:

Опара: 50 мл води

25 г дріжджів пресованих

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1 ст. л. цукру

1 ст. л. борошна

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Залишаємо на 15 хв. до пінної шапочки.

450 г сироватки або води

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1 яйце

1 ч. л. солі

2 ст. л. олії

1 ч. л. оцту

800−900 г борошна

Приготування

Підігріваємо сироватку до теплого стану, додаємо опару та всі інгредієнти. Поступово всипаємо частинами просіяне борошно й замішуємо м'яке тісто. Ставимо тісто, щоб підійшло, на 30−40 хвилин, накриваємо харчовою плівкою. Готове тісто розділяємо на дві частини. Змащуємо форми маслом, викладаємо й залишаємо для збільшення в об'ємі.

Зверху змащуємо жовтком + 1 ч. л. молока. Ставимо в розігріту духовку випікатися при t 180 °C 40−50 хвилин до зарум'янення.

Раніше дієтологи дали поради, чи можна їсти хліб, якщо ви хочете схуднути.

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