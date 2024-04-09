Ароматний хліб із хрусткою скоринкою: порадуйте родину домашньою випічкою
Це духмяний, смачний, з рум'яною скоринкою хліб. А запах буде на всю хату! Готується на сироватці. З цих складників вийшло дві хлібини, ділиться кулінарка Наталія Бевза.
Інгредієнти:
Опара: 50 мл води
25 г дріжджів пресованих
1 ст. л. цукру
1 ст. л. борошна
Залишаємо на 15 хв. до пінної шапочки.
450 г сироватки або води
1 яйце
1 ч. л. солі
2 ст. л. олії
1 ч. л. оцту
800−900 г борошна
Приготування
Підігріваємо сироватку до теплого стану, додаємо опару та всі інгредієнти. Поступово всипаємо частинами просіяне борошно й замішуємо м'яке тісто. Ставимо тісто, щоб підійшло, на 30−40 хвилин, накриваємо харчовою плівкою. Готове тісто розділяємо на дві частини. Змащуємо форми маслом, викладаємо й залишаємо для збільшення в об'ємі.
Зверху змащуємо жовтком + 1 ч. л. молока. Ставимо в розігріту духовку випікатися при t 180 °C 40−50 хвилин до зарум'янення.
Раніше дієтологи дали поради, чи можна їсти хліб, якщо ви хочете схуднути.
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