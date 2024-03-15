Справжній домашній хліб у рукаві за рецептом Лілії Цвіт: ніжна м’яка серединка і хрумка смачна скоринка (відео)
Львівська кулінарка Лілія Цвіт, яка раніше ділилася рецептом польського пляцка «Пані Валевська, розповіла, як вдома можна приготувати смачний хліб.
«Це один з найкращих рецептів домашнього хліба! По-перше, готується швидко і просто. По-друге, подивіться який результат! Щільна, мʼяка серединка і хрустка скоринка! Мінімум зусиль — і можна насолоджуватись справжнім домашнім хлібчиком», — стверджує кулінарка.
Інгредієнти:
- вода — 400 мл;
- цукор — 1 ч.л.;
- дріжджі пресовані — 15 г (сухих 5 г);
- борошно — 700 г;
- олія — 3 ст.л.;
- сіль — 1,5 ч.л.;
- борошно для формування — 2 ст.л.;
- олія для вимішування — 2 ст.л.
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Приготування:
- До теплої води додаємо цукор та дріжжі, гарно перемішуємо.
- Розчиненні дріжджі вливаємо у просіяне борошно. Перемішуємо, додаємо олію, сіль та замішуємо тісто. Аби воно стало еластичнім, треба вимішувати тісто 7−10 хвилин.
- Готове тісто, яке має майже не прилипати до рук, кладемо у змащену олією миску та залишаємо на годину під плівкою у теплому місці.
- Коли тісто підросло, його потрібно гарно пом'яти, а потім розтягнути руками, щоб вийшов прямокутник товщиною 2 см.
- Згорнути тісто рулетом та защіпнути краї, присипати борошном та гострим ножем зробити надрізи.
- Помістити хліб в рукав та зав'язати краї, помістити на деко та дати ще постояти 15 хвилин.
- Випікати у духовці, розігрітій до 180 градусів, приблизно годину.
- Одразу вийняти хліб з рукава, аби не було зайвої вологи, та дати трохи охолонути.
Раніше суддя шоу «МастерШеф» Володимир Ярославський поділився рецептом солодкого «мавпячого хліба».
Фото — скріншот42
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