Справжній домашній хліб у рукаві за рецептом Лілії Цвіт: ніжна м’яка серединка і хрумка смачна скоринка (відео)

Львівська кулінарка Лілія Цвіт, яка раніше ділилася рецептом польського пляцка «Пані Валевська, розповіла, як вдома можна приготувати смачний хліб.

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«Це один з найкращих рецептів домашнього хліба! По-перше, готується швидко і просто. По-друге, подивіться який результат! Щільна, мʼяка серединка і хрустка скоринка! Мінімум зусиль — і можна насолоджуватись справжнім домашнім хлібчиком», — стверджує кулінарка.

Інгредієнти: вода — 400 мл;

цукор — 1 ч.л.;

дріжджі пресовані — 15 г (сухих 5 г);

борошно — 700 г;

олія — 3 ст.л.;

сіль — 1,5 ч.л.;

борошно для формування — 2 ст.л.;

олія для вимішування — 2 ст.л.

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Приготування: РЕКЛАМА До теплої води додаємо цукор та дріжжі, гарно перемішуємо.

Розчиненні дріжджі вливаємо у просіяне борошно. Перемішуємо, додаємо олію, сіль та замішуємо тісто. Аби воно стало еластичнім, треба вимішувати тісто 7−10 хвилин.

Готове тісто, яке має майже не прилипати до рук, кладемо у змащену олією миску та залишаємо на годину під плівкою у теплому місці.

Коли тісто підросло, його потрібно гарно пом'яти, а потім розтягнути руками, щоб вийшов прямокутник товщиною 2 см.

Згорнути тісто рулетом та защіпнути краї, присипати борошном та гострим ножем зробити надрізи.

Помістити хліб в рукав та зав'язати краї, помістити на деко та дати ще постояти 15 хвилин.

Випікати у духовці, розігрітій до 180 градусів, приблизно годину.

Одразу вийняти хліб з рукава, аби не було зайвої вологи, та дати трохи охолонути.

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Раніше суддя шоу «МастерШеф» Володимир Ярославський поділився рецептом солодкого «мавпячого хліба».

Фото — скріншот

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