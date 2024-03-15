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Справжній домашній хліб у рукаві за рецептом Лілії Цвіт: ніжна м’яка серединка і хрумка смачна скоринка (відео)

18:39 15 березня 2024
Домашній хліб

Львівська кулінарка Лілія Цвіт, яка раніше ділилася рецептом польського пляцка «Пані Валевська, розповіла, як вдома можна приготувати смачний хліб.

«Це один з найкращих рецептів домашнього хліба! По-перше, готується швидко і просто. По-друге, подивіться який результат! Щільна, мʼяка серединка і хрустка скоринка! Мінімум зусиль — і можна насолоджуватись справжнім домашнім хлібчиком», — стверджує кулінарка.

Інгредієнти:

  • вода — 400 мл;
  • цукор — 1 ч.л.;
  • дріжджі пресовані — 15 г (сухих 5 г);
  • борошно — 700 г;
  • олія — 3 ст.л.;
  • сіль — 1,5 ч.л.;
  • борошно для формування — 2 ст.л.;
  • олія для вимішування — 2 ст.л.

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Приготування:

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  • До теплої води додаємо цукор та дріжжі, гарно перемішуємо.
  • Розчиненні дріжджі вливаємо у просіяне борошно. Перемішуємо, додаємо олію, сіль та замішуємо тісто. Аби воно стало еластичнім, треба вимішувати тісто 7−10 хвилин.
  • Готове тісто, яке має майже не прилипати до рук, кладемо у змащену олією миску та залишаємо на годину під плівкою у теплому місці.
  • Коли тісто підросло, його потрібно гарно пом'яти, а потім розтягнути руками, щоб вийшов прямокутник товщиною 2 см.
  • Згорнути тісто рулетом та защіпнути краї, присипати борошном та гострим ножем зробити надрізи.
  • Помістити хліб в рукав та зав'язати краї, помістити на деко та дати ще постояти 15 хвилин.
  • Випікати у духовці, розігрітій до 180 градусів, приблизно годину.
  • Одразу вийняти хліб з рукава, аби не було зайвої вологи, та дати трохи охолонути.

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Раніше суддя шоу «МастерШеф» Володимир Ярославський поділився рецептом солодкого «мавпячого хліба».

Фото — скріншот

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