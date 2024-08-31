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«Улюблена страва літа»: сімейний рецепт холодного борщу від Володимира Ярославського

13:36 31 серпня 2024
Холодний борщ

У спекотну погоду, яка й досі утримується в Україні, хорошою ідеєю є подавати до столу холодні перші страви. Це може бути, наприклад, холодник від кулінарки Ардії Діаманті, чи холодний борщ від шеф-кухаря Володимира Яросласвського.

«Холодний борщ моєї родини. Памʼятаю, що готували його ми ціле відро. Збирались усі, кожен займався якимось інгредієнтом, і потім їли цілий день. Насолода була в холодному і настояному супі, іноді просто зі шматком хліба. Це була улюблена страва на літо», — зізнається Володимир Ярославський.

Інгредієнти (на 3 великі порції):

  • 2−3 середні запечені буряки;
  • 1 огірок;
  • 3 варених яйця;
  • 2−3 редису;
  • 500 г курячого бульйону або сироватки;
  • 1 відварене куряче стегно;
  • багато зелені: цибуля, петрушка, кріп;
  • 2 ч.л. гірчиці;
  • сік 1/3 лимону;
  • 150 -180 г сметани 20%;
  • сіль.

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Приготування:

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  • Усі інгредієнти нарізаємо просто кубиками, зелень дрібно січемо та все складаємо у велику каструлю. Варені жовтки краще відокремити та розтерти їх з гірчицею.
  • Залити легким курячим бульйоном чи сироваткою, додати сіль, гірчиц, лимонний сік та дати постояти у холодильнику принаймні годину.

«Буряк беріть дуже насиченого кольору і мені запечений він аж солодкий — ми його завжди клали багато (картоплі не клали) — колір борщу буде яскравіше! За бажання, можна робити й без мʼяса, або замінювати на те, що ви любите», — додав шеф-кухар.

Про те, як приготувати томатний холодний суп капрезе, читайте на нашому сайті.

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