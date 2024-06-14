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Болгарський таратор: холодний суп для спекотного літа

22:25 15 червня 2024
Болгарський таратор

В цій страві інгредієнти дуже прості, готується легко та швидко, виходить смачно. Зазвичай подається перед другими стравами. До таратору іноді подають колотий лід. А можна тримати в холодильнику, ділиться кулінарка Оксана Канещук. Нагадаємо рецепт окрошки на айрані.

Нам потрібно:

  • 3−4 огірка
  • 0.5 пучка кропу
  • Лимон
  • 0.5 літра кефіру
  • 50 г горіхів волоських
  • Трохи гірчиці
  • Сіль, перець
  • Лимонний сік

Приготування:

Нарізаємо огірки кубиком. Додаємо подрібнені горіхи. Додаємо кріп порізаний. Трохи гірчиці, довільно лимонний сік. Тоді додаємо кефір, слідкуємо за консистенцією, після того додаємо крижану воду. Наприкінці — спеції.

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Нагадаємо рецепт холоднику на домашньому буряковому квасі.

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