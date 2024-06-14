Болгарський таратор: холодний суп для спекотного літа
В цій страві інгредієнти дуже прості, готується легко та швидко, виходить смачно. Зазвичай подається перед другими стравами. До таратору іноді подають колотий лід. А можна тримати в холодильнику, ділиться кулінарка Оксана Канещук. Нагадаємо рецепт окрошки на айрані.
Нам потрібно:
- 3−4 огірка
- 0.5 пучка кропу
- Лимон
- 0.5 літра кефіру
- 50 г горіхів волоських
- Трохи гірчиці
- Сіль, перець
- Лимонний сік
Приготування:
Нарізаємо огірки кубиком. Додаємо подрібнені горіхи. Додаємо кріп порізаний. Трохи гірчиці, довільно лимонний сік. Тоді додаємо кефір, слідкуємо за консистенцією, після того додаємо крижану воду. Наприкінці — спеції.
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