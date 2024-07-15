Незвичайний холодник у спеку: освіжаючий та ситний

Багато ресторанів пропонують гостям свої версії відомих страв. Рецепти розроблені спеціально шеф-кухарями. Але кожен з нас може експериментувати на кухні та стати шеф-кухарем для своєї родини та особисто для себе.

ВІДЕО ДНЯ

Якщо у вас немає якихось інгредієнтів для традиційного холодника, це не привід його не готувати у спеку. Створіть свою версію страви.

Рецептом літнього холодника поділилася кулінарка Ардія Діаманті.

— Чудова ідея — додавати в холодник трохи лимонного соку, — каже Ардія Діаманті. — Це буде свіжо.

РЕКЛАМА

Холодник з помідорами (на 2 порції) Помідор середнього розміру — 1 шт. Огірок середнього розміру — 1 шт. РЕКЛАМА Відварена куряча грудинка — 1 шт. Зелена цибуля — до смаку РЕКЛАМА Кріп — до смаку Кефір — склянка Мінеральна вода — склянка Сіль та перець — до смаку Свіжий сік половинки лимона Порізати кубиками очищений огірок та помідор. Додати порізану на кубики відварену курячу грудинку. Залити сумішшю кефіру та мінеральної води. Перемішати. Доповнити зеленою цибулею та кропом. Посолити та поперчити. Додати свіжий сік половинки лимона. Подавати охолодженим. І смачного!

А кулінарка Оксана Канещук розповіла, як приготувати інший холодний суп для спекотного літа — болгарський таратор.

Фото з альбому Ольги Сметанської

124

Читайте нас у Facebook