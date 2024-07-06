Капрезе — це не тільки назва італійського салату чи канапок з помідорами та моцарелою, а ще й супу, який може скласти конкуренцію іспанському гаспачо.

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Рецепт літнього та легкого холодного супу, який у спекотне літо припаде до смаку всім поціновувачам італійської кухні, створив бренд-шеф Марко Черветті, пише «Шуба».

Інгредієнти (на 4 порції): Томати — 1.5 кг;

Хліб — 150 г;

Сир моцарела — 120 г;

Огірок — 50 г;

Перець солодкий — 50 г;

Оцет винний червоний — 1 ст. л.;

Часник, зубчики — 2 шт.;

Оливкова олія — 50 мл;

Базилік, гілочка — 30 г;

Сіль — за смаком;

Перець чорний мелений — за смаком.

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Приготування: РЕКЛАМА Розігрійте духовку до 180 °C.

У 200 мл теплої води замочіть 100 г хлібних шматочків. Можна брати черствий білий хліб. Потім вимочені сухарики відтисніть від зайвої рідини й помістіть у чашу кухонного комбайна.

Решту хліба (50 г) поріжте як на маленькі сухарики, покладіть на деко й випікайте у духовці до золотистої скоринки 15 хвилин.

Помідори надріжте навхрест. Опустіть в окріп на 1 хвилину, потім дістаньте і зніміть шкірку та виріжте грубу частину, до якої кріпилася плодоніжка. Додайте помідори в чашу до хліба.

Туди ж додайте оцет, 1 зубчик часнику, сіль, перець і подрібніть все до однорідної консистенції. Помістіть отриману томатну суміш у холодильник на 2 години.

В окрему миску вичавіть другий зубчик часнику. Змішайте подрібнений часник з оливковою олією і подрібненим базиліком. Посоліть.

Додайте сухарики в ароматну суміш із базиліком, перемішайте інгредієнти.

З’єднайте отриману ароматну заправку з нарізаним огірком, моцарелою та зеленим перцем. Розлийт охолоджений томатний суп по тарілках.

У спеку популярністю користуються й рецепти окрошки, у тому числі на айрані, а також тартара на кефірі з кропом та лимоном.

Фото з відкритих джерел

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