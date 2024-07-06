Холодний томатний суп капрезе — ідеально для романтичної вечері у липневу спеку
Капрезе — це не тільки назва італійського салату чи канапок з помідорами та моцарелою, а ще й супу, який може скласти конкуренцію іспанському гаспачо.
Рецепт літнього та легкого холодного супу, який у спекотне літо припаде до смаку всім поціновувачам італійської кухні, створив бренд-шеф Марко Черветті, пише «Шуба».
Інгредієнти (на 4 порції):
- Томати — 1.5 кг;
- Хліб — 150 г;
- Сир моцарела — 120 г;
- Огірок — 50 г;
- Перець солодкий — 50 г;
- Оцет винний червоний — 1 ст. л.;
- Часник, зубчики — 2 шт.;
- Оливкова олія — 50 мл;
- Базилік, гілочка — 30 г;
- Сіль — за смаком;
- Перець чорний мелений — за смаком.
Читайте також: Можна зробити відразу на все літо: Наталя Калніна поділилася чудовим рецептом холодного борщу
Приготування:
- Розігрійте духовку до 180 °C.
- У 200 мл теплої води замочіть 100 г хлібних шматочків. Можна брати черствий білий хліб. Потім вимочені сухарики відтисніть від зайвої рідини й помістіть у чашу кухонного комбайна.
- Решту хліба (50 г) поріжте як на маленькі сухарики, покладіть на деко й випікайте у духовці до золотистої скоринки 15 хвилин.
- Помідори надріжте навхрест. Опустіть в окріп на 1 хвилину, потім дістаньте і зніміть шкірку та виріжте грубу частину, до якої кріпилася плодоніжка. Додайте помідори в чашу до хліба.
- Туди ж додайте оцет, 1 зубчик часнику, сіль, перець і подрібніть все до однорідної консистенції. Помістіть отриману томатну суміш у холодильник на 2 години.
- В окрему миску вичавіть другий зубчик часнику. Змішайте подрібнений часник з оливковою олією і подрібненим базиліком. Посоліть.
- Додайте сухарики в ароматну суміш із базиліком, перемішайте інгредієнти.
- З’єднайте отриману ароматну заправку з нарізаним огірком, моцарелою та зеленим перцем. Розлийт охолоджений томатний суп по тарілках.
У спеку популярністю користуються й рецепти окрошки, у тому числі на айрані, а також тартара на кефірі з кропом та лимоном.
Фото з відкритих джерел86
Читайте нас у Facebook