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Холодний томатний суп капрезе — ідеально для романтичної вечері у липневу спеку

13:34 6 липня 2024
Томатний суп

Капрезе — це не тільки назва італійського салату чи канапок з помідорами та моцарелою, а ще й супу, який може скласти конкуренцію іспанському гаспачо.

Рецепт літнього та легкого холодного супу, який у спекотне літо припаде до смаку всім поціновувачам італійської кухні, створив бренд-шеф Марко Черветті, пише «Шуба».

Інгредієнти (на 4 порції):

  • Томати — 1.5 кг;
  • Хліб — 150 г;
  • Сир моцарела — 120 г;
  • Огірок — 50 г;
  • Перець солодкий — 50 г;
  • Оцет винний червоний — 1 ст. л.;
  • Часник, зубчики — 2 шт.;
  • Оливкова олія — 50 мл;
  • Базилік, гілочка — 30 г;
  • Сіль — за смаком;
  • Перець чорний мелений — за смаком.

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Приготування:

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  • Розігрійте духовку до 180 °C.
  • У 200 мл теплої води замочіть 100 г хлібних шматочків. Можна брати черствий білий хліб. Потім вимочені сухарики відтисніть від зайвої рідини й помістіть у чашу кухонного комбайна.
  • Решту хліба (50 г) поріжте як на маленькі сухарики, покладіть на деко й випікайте у духовці до золотистої скоринки 15 хвилин.
  • Помідори надріжте навхрест. Опустіть в окріп на 1 хвилину, потім дістаньте і зніміть шкірку та виріжте грубу частину, до якої кріпилася плодоніжка. Додайте помідори в чашу до хліба.
  • Туди ж додайте оцет, 1 зубчик часнику, сіль, перець і подрібніть все до однорідної консистенції. Помістіть отриману томатну суміш у холодильник на 2 години.
  • В окрему миску вичавіть другий зубчик часнику. Змішайте подрібнений часник з оливковою олією і подрібненим базиліком. Посоліть.
  • Додайте сухарики в ароматну суміш із базиліком, перемішайте інгредієнти.
  • З’єднайте отриману ароматну заправку з нарізаним огірком, моцарелою та зеленим перцем. Розлийт охолоджений томатний суп по тарілках.

У спеку популярністю користуються й рецепти окрошки, у тому числі на айрані, а також тартара на кефірі з кропом та лимоном.

Фото з відкритих джерел

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