Рецепт — вогонь: соковиті баклажани по-азійськи
Гостренькі й ароматні баклажани полюбляють усі українці. А баклажани по-азійськи смакують фантастично, як пікантні грибочки. Як гарячими, так і з холодильника. Гостроту можна додавати за допомогою перчика чілі. Страва готується швидко з мінімуму інгредієнтів, ділиться кулінарка Анна Паукова.
Інгредієнти:
- 2 баклажани
- Крохмаль кукурудзяний
- Часник — зубчик-два
- Зелена цибуля
- Кунжут
- Рослинна олія
- Для соусу: 2−3 ст. л. соєвого соусу, 1 ст. л. рисового (винного) оцту, 1 ст. л. вустричного соусу або ворчестр, імбир (з десяток невеличких надрізів), 1 ст. л. крохмалю, 100 мл води.
Приготування:
Баклажани очистити, нарізати скибочками. Посолити, залити водою на 5 хвилин. Злити воду, присипати крохмалем, а потім пальцями збризкуємо водою. Цю процедуру (крохмаль — трохи води) повторюємо тричі.
У достатньо великій кількості розігрітої олії смажимо до красивої скоринки баклажани. Прибираємо з пательні.
Дрібно нарізаний часник і зелену цибулю підсмажуємо. Готовому соусу можна трохи дати загуснути, а потім додати баклажани. Присипаємо наш шедевр зеленою цибулькою і кунжутом.
Раніше «ФАКТИ» публікували рецепти сирої баклажанової ікри, а також холодного борщу на спекотний день.106
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