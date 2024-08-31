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Рецепт — вогонь: соковиті баклажани по-азійськи

20:45 2 вересня 2024
баклажани по-азійськи

Гостренькі й ароматні баклажани полюбляють усі українці. А баклажани по-азійськи смакують фантастично, як пікантні грибочки. Як гарячими, так і з холодильника. Гостроту можна додавати за допомогою перчика чілі. Страва готується швидко з мінімуму інгредієнтів, ділиться кулінарка Анна Паукова.

Інгредієнти:

  • 2 баклажани
  • Крохмаль кукурудзяний
  • Часник — зубчик-два
  • Зелена цибуля
  • Кунжут
  • Рослинна олія
  • Для соусу: 2−3 ст. л. соєвого соусу, 1 ст. л. рисового (винного) оцту, 1 ст. л. вустричного соусу або ворчестр, імбир (з десяток невеличких надрізів), 1 ст. л. крохмалю, 100 мл води.

Приготування:

Баклажани очистити, нарізати скибочками. Посолити, залити водою на 5 хвилин. Злити воду, присипати крохмалем, а потім пальцями збризкуємо водою. Цю процедуру (крохмаль — трохи води) повторюємо тричі.

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У достатньо великій кількості розігрітої олії смажимо до красивої скоринки баклажани. Прибираємо з пательні.

Дрібно нарізаний часник і зелену цибулю підсмажуємо. Готовому соусу можна трохи дати загуснути, а потім додати баклажани. Присипаємо наш шедевр зеленою цибулькою і кунжутом.

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Раніше «ФАКТИ» публікували рецепти сирої баклажанової ікри, а також холодного борщу на спекотний день.

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