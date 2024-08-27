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Сира баклажанова ікра: смачно так, що не відірватись

20:35 27 серпня 2024
Сира баклажанна ікра

Якщо ваша любов до баклажанів величезна, то приготуйте цю страву. Це просто літній вибух смаку, тому біжіть на ринок за овочами і мерщій беріться за справу, радить кулінарка Марина Яцунда.

Складники:

  • гарні, стиглі та пружні баклажани — 5 шт.
  • помідори — 3 шт.
  • часник — 6 зубчиків
  • перці жовті- 4 шт.
  • біленька цибулинка — 1 шт.
  • сіль, перець, цукор, оцет і запашна олія

Приготування:

Баклажани миємо, наколюємо виделкою і запікаємо в духовці разом з перчиками при температурі 180 градусів 20 хвилин. Один раз бажано їх перевернути, щоб запеклися більш рівномірно.

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Витягаємо братванку з овочами. Баклажани залишаємо відпочивати, а перці складаємо у миску та затягуємо харчовою плівкою — щоб шкірка відділялася дуже легко.

На помідорах робимо насічку і опускаємо в окріп на 30 секунд, витягаємо і знімаємо шкірку.

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Всі овочі ріжемо кубиком, цибульку — трошки дрібнішим. Додаємо запашну олію, сіль, перець, дрібку цукру, столову ложку оцту, добре все перемішуємо і насолоджуємося неперевершеним смаком літніх овочів на скибці гречаного багета.

Нагадаємо рецепт смажених супербаклажанів, які легко замінять м’ясо.

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