Фахівці зі східних гороскопів поділилися прогнозами на перший тиждень осені, пише slovofraza.com.

Щур

Щурам варто відмовитися від агресивних підходів у любовних справах. Якщо ви шукаєте другу половинку, спробуйте зареєструватись на сайтах знайомств. Якщо потрібно вирішити проблему у шлюбі, важливо навчитися йти на компроміс. У цей час у Щурів може бути багато недоброзичливців, тому краще покладатися лише на себе, оскільки багато хто може використати обман та хитрість.

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Бик

Бикам із 2 по 8 вересня варто довіритися своєму життєвому досвіду. Це зручний період поліпшення як внутрішнього, і зовнішнього стану. Якщо ви давно хотіли скинути вагу або змінити зачіску, зараз найкращий час для цього. Щоб здобути яскраві емоції, доведеться діяти самостійно, не розраховуючи на зовнішню підтримку.

Тигр

Тиграм належить навчитися долати дрібні проблеми, які можуть виникати на кожному кроці цього тижня. Проте експерти впевнені, що ці труднощі швидко пройдуть і зрештою принесуть не розчарування, а розуміння, де шукатимемо своє щастя.

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Кролик

Кроликам пощастить, і вони зможуть досягти раніше поставленої мети завдяки підтримці Всесвіту. Рекомендується фіксувати цілі на папері, щоб вони не зникли. Це вдалий час для подорожей та зміни обстановки. Експерти радять також приділити частину вільного часу сім'ї та близьким — допомога іншим стане значним внеском у ваше майбутнє та допоможе очистити карму.

Дракон

Драконам на початку осені слід приділити увагу своєму емоційному та психічному здоров'ю. Займайтеся улюбленими справами, намагайтеся менше згадувати минуле і боротися з депресивними думками. Енергія цього тижня сприяє розвагам. Обережніше з негативними та ненадійними людьми, які можуть спробувати вас обдурити.

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Змія

Змії можуть випробувати заздрість, спостерігаючи за успіхами інших. Не варто порівнювати себе з оточуючими та принижувати свої досягнення, оскільки це може призвести до повернення старих проблем та зниження продуктивності. В даний період у Змій є можливість дізнатися багато нового про себе та навколишній світ.

Кінь

У житті Коней можуть відбутися значні та важливі зміни. Яскраві та позитивні емоції цього періоду надовго залишаться у пам'яті, а негативні моменти будуть забуті. Зараз корисно приділити увагу своєму здоров'ю та близьким. Коням, у яких є діти, важливо провести з ними якомога більше часу. У професійній сфері також очікуються прориви, але для цього потрібно активно діяти, а не просто чекати на зміни.

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Коза

Інтуїція Коз, ймовірно, не підведе їх, особливо у складних та непередбачуваних ситуаціях. Життя може стати суперечливим, але Кози зможуть успішно впоратися з цими викликами, оскільки вміють відрізняти важливе від другорядного. Цього тижня буде час для філософських роздумів та глибоких розмов із собою. Кози зможуть краще зрозуміти своє місце у світі та сформулювати нові важливі цілі на майбутнє.

Мавпа

Мавп чекає на динамічний тиждень, повний нових справ і проблем. Запас енергії може вичерпатися, тому корисно наперед вивчити способи відновлення сил. Мавп часто вважають зарозумілими, і частково це вірно, але цього тижня вони матимуть можливість стати кращими. Важливо почати думати про інших та менше ставити себе на п'єдестал.

Півень

Народжені в рік цієї потужної тварини зможуть реалізувати всі свої плани та знайдуть час для себе, сім'ї та відпочинку. Період з 2 по 8 вересня є відмінним для нових починань, зміни роботи, відкриття бізнесу та пошуку додаткових джерел доходу. Однак варто пам'ятати про обережність, оскільки надмірні фінансові витрати можуть призвести до серйозних збитків.

Собака

Всесвіт допоможе Собакам стати більш щасливими, познайомивши їх із позитивними людьми, які посилять оптимізм та допоможуть повірити в себе. Наприкінці тижня Собаки можуть зіткнутися із неприємною ситуацією. Якщо вона не стосується їх безпосередньо, краще зберегти свою думку при собі та не втручатися у чужі проблеми. Цього тижня світобудова також допоможе Собакам перетворити свої недоліки на сильні сторони.

Свиня

Народжені на рік Свині будуть особливо щасливими протягом семи днів. Важливо не злякати успіх негативними думками. Це час для перегляду пріоритетів та постановки нових цілей. Період сприятливий для подорожей та ділових поїздок. Не бійтеся негативних думок, іноді можуть бути мотивуючими. Експерти радять уникати помсти, оскільки будь-яка спроба помститися приречена на провал, незалежно від того, наскільки ретельно сплановано ваш план.

Раніше «ФАКТИ» опублікували гороскоп на вересень для всіх знаків зодіаку, а також таро-прогноз на тиждень 2−8 вересня.

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