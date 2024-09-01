40.91 / 41.44 45.33 / 46.00
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Ворог знову обстріляв Харків: постраждали люди, пошкоджено підприємство

9:57 1 вересня 2024
руйнування

Пізно ввечері в суботу, 31 серпня, російські терористи вкотре обстріляли Харків. Через обстріл постраждали четверо людей, серед них — підліток.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

За даними правоохоронців, ракетного удару було завдано близько 22:45.

«Ворожа ракета влучила у проїжджу частину поблизу багатоповерхівки у Слобідському районі м. Харкова. 13-річна дівчина та дві жінки 24 і 20 років зазнали гострої реакції на стрес. 26-річний чоловік отримав поранення», — йдеться у повідомленні.

РЕКЛАМА

Також пошкоджено будівлі цивільного підприємства та понад 25 авто.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

«З уламків, вилучених на місці події, правоохоронці попередньо встановили, що удар по місту був завданий ракетою „Гром-Е1“ з населеного пункту Березове Бєлгородської області», — зазначили в прокуратурі.

Російські війська постійно атакують Харків та область. Так, вдень 31 серпня загарбники атакували будинок у селі Черкаська Лозова, що під Харковом. Почалася пожежа, постраждало четверо місцевих жителів, повідомлялося про те, що під завалами можуть бути люди. А 30 серпня окупанти масово обстріляли Харків. Влучення були зафіксовані одразу на п'яти локаціях, у тому числі у центрі міста. Постраждали майже 100 людей, ще шестеро людей загинули.

Сьогодні вночі росіяни атакували Дніпропетровську область. Двоє людей були поранені через обстріли росією Нікопольського району.

Нагадаємо, що постійним обстрілам піддається також Нікопольский район Дніпропетровської області. Так, і ніч на неділю, 1 вересня …
https://fakty.ua/442 604-terroristy-obstrelyali-dnepropetrovcshinu-a-neizvestnye-drony-atakovali-npz-v-moskve

Telegram (https://t.me/prokuratura_kharkiv/18446)

265

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп

Великі зміни у Коней та маленькі проблеми у Тигрів: східний гороскоп на тиждень 2 — 8 вересня

Гривні

Пенсії, субсидії, тарифи: що зміниться для українців з 1 вересня

скранч

Модний аксесуар — скранч: ідеальний елемент стилю у День знань

росіяни

Ворог готує напад на ще одну країну: військовий експерт розповів, хто може стати наступною жертвою путіна

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту