Ворог знову обстріляв Харків: постраждали люди, пошкоджено підприємство

Пізно ввечері в суботу, 31 серпня, російські терористи вкотре обстріляли Харків. Через обстріл постраждали четверо людей, серед них — підліток.

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Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

За даними правоохоронців, ракетного удару було завдано близько 22:45.

«Ворожа ракета влучила у проїжджу частину поблизу багатоповерхівки у Слобідському районі м. Харкова. 13-річна дівчина та дві жінки 24 і 20 років зазнали гострої реакції на стрес. 26-річний чоловік отримав поранення», — йдеться у повідомленні.

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Також пошкоджено будівлі цивільного підприємства та понад 25 авто.

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«З уламків, вилучених на місці події, правоохоронці попередньо встановили, що удар по місту був завданий ракетою „Гром-Е1“ з населеного пункту Березове Бєлгородської області», — зазначили в прокуратурі.

Російські війська постійно атакують Харків та область. Так, вдень 31 серпня загарбники атакували будинок у селі Черкаська Лозова, що під Харковом. Почалася пожежа, постраждало четверо місцевих жителів, повідомлялося про те, що під завалами можуть бути люди. А 30 серпня окупанти масово обстріляли Харків. Влучення були зафіксовані одразу на п'яти локаціях, у тому числі у центрі міста. Постраждали майже 100 людей, ще шестеро людей загинули.

Сьогодні вночі росіяни атакували Дніпропетровську область. Двоє людей були поранені через обстріли росією Нікопольського району.

Нагадаємо, що постійним обстрілам піддається також Нікопольский район Дніпропетровської області. Так, і ніч на неділю, 1 вересня …

https://fakty.ua/442 604-terroristy-obstrelyali-dnepropetrovcshinu-a-neizvestnye-drony-atakovali-npz-v-moskve

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