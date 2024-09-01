Били балістикою та дронами: в Повітряних силах розповіли про відбиття нічної атаки ворога

В ніч на 1 вересня російські окупанти атакували Україну дронами та ракетою «Іскандер». Під ударом знаходились зерносховища та аграрний сектор.

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Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

«У ніч на 1 вересня противник застосував балістичну ракету „іскандер-М“ з курської області та 11 ударних БПЛА типу „shahed-131/136“ із мису Чауда (Крим)», — розповіли у Повітряних силах.

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Цього разу, за даними військових, окупанти били по українському зерну та по логістиці аграрного сектору, зокрема у Миколаївській і Сумській областях.

Як розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у ранковому зведенні, окупанти спрямували дрони по Галицинівській громаді.

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«У с. Лимани виникла пожежа складського приміщення для зберігання зерна, яка була оперативно ліквідована вогнеборцями. Постраждалих немає», — констатував він.

В результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, засобами радіоелекторонної боротьби Повітряних Сил та розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України збито 8 ударних БПЛА.

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Робота ППО велась у межах Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей. Зокрема, у Миколаївській області був збитий один російський безпілотник. Ще два дрони були збиті над територією Дніпропетровщини.

Як повідомляли «ФАКТИ», ввечері 31 серпня російські терористи вкотре обстріляли Харків. Постраждали четверо людей, серед них — підліток.

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