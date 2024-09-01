Біля берегів Криму стався землетрус: чи є небезпека для населених пунктів

Вранці 1 вересня, приблизно о шостій, біля берегів Криму зафіксували землетрус. Його магнітуда становить 3,5 бала за шкалою Ріхтера.

Про це повідомили у повідомленні на сайті Головного центру спеціального контролю.

ВІДЕО ДНЯ

«1 вересня, о 05:50:56 Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус 3,5 бала за шкалою Ріхтера поблизу острова Крим», — йдеться у повідомленні.

Як зазначають спеціалісти, джерело землетрусу знаходиться в східній частині Чорного моря, 20 ки на південий схід від узбережжя півострову Крим, на глибині 6 км.

РЕКЛАМА

«Землетрус не несе загрози для населення України», — підкреслили сейсмологи.

За класифікацією, як уточнюють спеціалісти, цей землетрус відноситься до ледве відчутних, коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

РЕКЛАМА

Цікаво, що останній подібний землетрус з району Криму був зафіксований 22 червня 2023 року з магнітудою 4,8 бала за шкалою Ріхтера.

Зазначимо, що в Україні не вперше фіксують землетруси. Так, 18 лютого, було зареєстровано землетрус у Тернопільській області. Він був з магнітудою 2,6 (за шкалою Ріхтера) і стався на глибині 5 км. А 1 березня в Полтавській області стався землетрус магнітудою 3,6.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, вчені очікують, що найближчими роками в Україні буде землетрус у 7−7,5 балів, який має статись в сейсмоактивній зоні Вранча.

251

Читайте нас у Facebook