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Посійте зараз, і до снігу будете з багатим урожаєм: відома городниця з порадила 5 рослин, які чудово зростуть після картоплі чи огірків

13:58 1 вересня 2024
рослини

Блогерка «городниця з Одеси», яка раніше розповіла, як правильно збирати насіння з томатів, порадила у вересні посадити на дачі низку культур, щоб ще восени отримати з них врожай.

За її словами, можна посіяти кріп, петрушку, руколу. Але потрібно вибирати скоростиглі сорти.

Якщо сіяти ці культури на грядки з-під огірків або цибулі, то абсолютно ніяких добрив вносити не треба.

«Я дуже рекомендую усім посіяти шпинат. Виростає він по осені соковитий і смачний. Ви такого не куштували ніколи. А секрет простий: саме зараз, коли дні помітно стали коротшими, шпинат нарощує просто розкішно розетку й смачні листочки», — уточнила вона.

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Аграрниця відмічає, що особливих тонкощів посіву шпинату немає. Насіння потрібно посіяти, покрити землею й полити. Як і кріп, шпинат росте абсолютно самостійно без підживлень.

Також можна посіяти редиску.

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«Ми сіємо з ранньої весни і до вересня гостренький хрумкий коренеплод. У нас він йде на „Ура“. Салати, окрошка та й просто так похрумтіти», — розповіла блогерка.

За її словами, дуже гарно у вересні посіяти усілякі види салату, пастернак, щавель, кінзу, базилік. Вся ця зелень швидко сходить і добре росте, бо вже не так спекотно. Ці рослини добре переносять прохолодну похмуру погоду і навіть можуть пережити перші заморозки.

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Також на початку вересня ще можна висіяти пекінську капусту. Термін її дозрівання десь 50−60 днів.

А полуниця, яка висаджена восени, може вже наступного року дати перший врожай. Як відомо, у вересні можна висаджувати саджанці плодових дерев та ягідних кущів. Вони відмінно приживаються, встигають добре вкоренитися і легше перенесуть зиму.

Раніше своїм досвідом посіву культур у вересні поділилася блогерка, яку в мережі називають «фермерка-красуня».

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