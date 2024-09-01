Посійте зараз, і до снігу будете з багатим урожаєм: відома городниця з порадила 5 рослин, які чудово зростуть після картоплі чи огірків
Блогерка «городниця з Одеси», яка раніше розповіла, як правильно збирати насіння з томатів, порадила у вересні посадити на дачі низку культур, щоб ще восени отримати з них врожай.
За її словами, можна посіяти кріп, петрушку, руколу. Але потрібно вибирати скоростиглі сорти.
Якщо сіяти ці культури на грядки з-під огірків або цибулі, то абсолютно ніяких добрив вносити не треба.
«Я дуже рекомендую усім посіяти шпинат. Виростає він по осені соковитий і смачний. Ви такого не куштували ніколи. А секрет простий: саме зараз, коли дні помітно стали коротшими, шпинат нарощує просто розкішно розетку й смачні листочки», — уточнила вона.
Аграрниця відмічає, що особливих тонкощів посіву шпинату немає. Насіння потрібно посіяти, покрити землею й полити. Як і кріп, шпинат росте абсолютно самостійно без підживлень.
Також можна посіяти редиску.
«Ми сіємо з ранньої весни і до вересня гостренький хрумкий коренеплод. У нас він йде на „Ура“. Салати, окрошка та й просто так похрумтіти», — розповіла блогерка.
За її словами, дуже гарно у вересні посіяти усілякі види салату, пастернак, щавель, кінзу, базилік. Вся ця зелень швидко сходить і добре росте, бо вже не так спекотно. Ці рослини добре переносять прохолодну похмуру погоду і навіть можуть пережити перші заморозки.
Також на початку вересня ще можна висіяти пекінську капусту. Термін її дозрівання десь 50−60 днів.
А полуниця, яка висаджена восени, може вже наступного року дати перший врожай. Як відомо, у вересні можна висаджувати саджанці плодових дерев та ягідних кущів. Вони відмінно приживаються, встигають добре вкоренитися і легше перенесуть зиму.
Раніше своїм досвідом посіву культур у вересні поділилася блогерка, яку в мережі називають «фермерка-красуня».91
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