Знавці зірок, які дали поради всім знакам зодіаку на перший тиждень осені, вважають понеділок, 2 вересня, днем найнегативнішої енергетики у всьому місячному циклі. Тим, хто піддасться її впливу, буде непереливки, а ті, хто з нею впорається, можуть досяти неабияких результатів у всіх сферах діяльності. Зірки радять сьогодні максимально дистанціюватися від агресивно налаштованих осіб, уникати місць скупчення людей та бути обережними на вулицях увечорі. Варто пам'ятати, що сьогодні сили зла, які не зустрінуть опору, атакуватимуть усіх представників зодіакального кола.

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Овен

Якщо щось не виходить з першого разу, проявіть наполегливість, домагайтеся потрібних вам результатів. Також зірки радять стримувати емоції, бути спокійнішими та стриманішими. Увечері зніміть стресовий стан на тренуванні, здійсніть активну прогулянку перед сном, інформує Ukr.Media.

Телець

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Вдалий день. Ваша впевненість у власних силах допоможе подолати усі перепони. Не бійтеся дрібних прикрощів: ви зможете вирішити всі проблеми самостійно. Не варто уникати складної розмови з кимось із близьких. Тельцям потрібно розібратися у складній ситуації та більше до неї не повертатися.

Близнюки

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Відверта розмова з коханою людиною допоможе покращити стосунки, вирішити якісь спірні питання у вашій парі. Не бійтеся говорити про дуже особисті речі, ділитися таємним. 2 вересня Близнюки мають ймовірність великих витрат, перенести які не вийде.

Рак

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Проявляйте сьогодні відповідальний підхід до справ, серйозно сприймайте навіть дрібні проблеми. У цьому випадку ви зможете досягти успіху у важливому проєкті та зміцнити свій авторитет серед колег. Якщо вас щось турбує, не тримайте негатив у собі, поговоріть із друзями, проясніть спірні моменти.

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Лев

Є ймовірність, що минулі проблеми чи невирішені питання постійно нагадують про себе і не дають Левам зосередитись на нових справах. Зробіть зусилля і закрийте ці теми, щоб не відволікатися на них. Якщо потрібно, звертайтеся за допомогою до близьких людей.

Діва

Сьогодні потрібно бути готовими до несподіваних чи дивних ситуацій, які покращать вам настрій. Погоджуйтесь на ризиковані пропозиції, отримуйте новий досвід та знайомтесь із цікавими людьми. Деякі з них стануть вашими вірними союзниками або близькими друзями.

Терези

Зірки попереджають, що Терезам доведеться вийти із зони комфорту і зустрітися з неприємними ситуаціями. Якісь складні чи неприємні питання постійно повертаються у ваше життя. Сьогодні хороший день, щоб, нарешті, вирішити їх та знайти душевний спокій. Підтримуйте свою самооцінку.

Скорпіон

У складних ситуаціях цього дня зірки рекомендують прислухатися до свого внутрішнього голосу: він даватиме вірні поради. Через ділове співробітництво ви можете зустріти якусь важливу професійну людину, яка в майбутньому вплине на ваш кар'єрний зріст.

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Стрілець

Вдалий день для вирішення фінансових питань, для пошуку додаткового джерела доходу. Зірки не радять сьогодні витрачати гроші. Увімкніть режим економії, відкладіть великі покупки. Сьогодні вам вдасться просунутися в якійсь важливій і складній справі.

Козоріг

Чесність та відвертість приведуть вас до успіху цього дня. Не бійтеся ставити незручні запитання чи висловлювати власну думку. Будьте рішучішими, сміливо йдіть до своєї мети, проявляйте завзятість і наполегливість. Підтримку нададуть люди, котрі раніше вам не симпатизували.

Водолій

Сьогодні в розмовах є можливість почути відповідь на якесь дуже важливе для вас питання. Не бійтеся торкатися неприємних тем: вам потрібно з'ясувати деякі моменти і, можливо, змінити своє ставлення до якихось речей. Увечері не сидіть удома, здійсніть невелику поїздку, сходіть у гості.

Риби

Інтуїція Риб 2 вересня допоможе уникнути складних ситуацій, підкаже правильне рішення. Можливо, якісь люди чи події з минулого знову повернуться у ваше життя. Зірки радять не повторювати своїх помилок, пам'ятати про сумний досвід. Підтримуйте свій добрий настрій, думайте позитивно.

Ексклюзивний гороскоп на вересень, який для читачів «ФАКТІВ» склала астрологиня Людмила Булгакова, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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