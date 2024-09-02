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Українцям підказали законний спосіб обійти обмеження НБУ на переказ грошей з картки на картку

9:12 2 вересня 2024
Банківські картки

Національний банк України запроваджує з 1 жовтня 2024 року тимчасові ліміти на перекази фізосіб з карти на карту — 150 тисяч гривень на місяць.

Втім, є цілком законні методи здійснювати перекази на суми вище за ліміт. Про них розповів економіст Олег Пендзин в ефірі програми Drive Time, пише expert.in.ua.

Він нагадав, що йдеться про обмеження, які діятимуть лише в одному банку. А якщо у людини є картки у двох-трьох банках, то з кожного рахунку можна перевести по 150 тисяч гривень.

Олег Пендзин наголосив, що ці обмеження стосуються лише для вихідних переказів з картки — вхідні, як і раніше, можна буде отримувати без будь-яких лімітів. За словами експерта, обмеження не стосуватимуться волонтерів і фізичних осіб, у яких доходи перевищують 150 тис. грн. і вони підтверджені.

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Також власники карток матимуть змогу перевищувати ліміти при переказах з одного рахунку, якщо переводитимуть кошти через IBAN.

Нагадаємо, що нещодавно НБУ оновив порядок ведення касових операцій у національній валюті. Так, відвідувачі супермаркетів можуть не брати купюри, які їм видають в межах послуги «готівка на касі», якщо вони перебувають у неліквідному стані. Зношені банкноти мають вилучатися та здаватися разом із готівковою виручкою до обслуговуючих банків.

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Фото Pixabay

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