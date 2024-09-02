В авіатрощі загинув екіпаж навчального гелікоптера Мі-2 Харківського університету Повітряних сил

В Україні, де під час масованої ракетної атаки 26 серпня зазнав авіакатастрофи винищувач F-16 та загинув льотчик Олексій Месь, сталася ще одна авіатроща — під час виконання навчально-тренувального польоту розбився гвинтокрил Мі-2.

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«Родина університету зазнала непоправної втрати — екіпаж повітряного судна у складі двох осіб загинув.

На місці події працюють слідчі, профільні експерти, фахівці спеціальної комісії Міністерства оборони України.

Командування університету та військової частини всебічно сприяє детальному аналізу та встановленню причин авіаційної події. Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблих. Це болюча і непоправна втрата для всіх нас», — повідомили в Харківському національному університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

Місяць тому, 27 липня, адміністрація навчального закладу також повідомляла про трагедію — тоді під час навчально-тренувального польоту на літаку К-10 Swift загинув курсант першого курсу військового вишу.

Нагадаємо, що рік тому на Житомирщині загинули відомий пілот з позивним «JUICE» та ще двоє льотчиків — трагедія сталася унаслідок зіткнення двох навчальних українських літаків.

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Ексклюзивний матеріал «Позивний „Привиди Києва“ придумав Андрій: минуло 40 днів після трагічної загибелі в авіакатастрофі військового льотчика „Джуса“ та його побратимів» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Ілюстративне фото з Вікіпедії

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