Шукали для підпалу житло та авто бійців ЗСУ: силовики затримали три групи підпалювачів у трьох регіонах

Служба безпеки та Національна поліція затримали ще три групи агентів російських спецслужб, які здійснювали підпали у Дніпропетровській та Закарпатській областях.

ВІДЕО ДНЯ

«Під прицілом» ворога були службові авто та приватні помешкання військовослужбовців Сил оборони, повідомили у спецслужбі.

Для вчинення підпалів окупанти дистанційно завербували молодиків, які шукали «легких грошей» у Телеграм-каналах. За вказівкою спецслужб рф фігуранти спочатку розвідували локації потенційних цілей, а потім вчиняли підпали та фіксували їх на камери власних телефонів.

Так, у Києві було затримано двох мешканців столиці, які організували серію підпалів авто співробітників ТЦК — аж у Закарпатській області. Серед організаторів злочину — київський рецидивіст, який раніше відбував покарання за наркоторгівлю. Саме він отримав «замовлення» рф на знищення військового транспорту ЗСУ у західному регіоні України. Разом із спільником він залучив декількох мешканців з Ужгорода та Мукачева, які безпосередньо мали вчинити підпали автомобілів українських захисників.

РЕКЛАМА

Наступною ціллю ворога були приватні помешкання військових ЗСУ та їхніх сімей. Зокрема за інструкцією зловмисники мали облити легкозаймистою сумішшю та підпалити вхідні двері квартири українського військовослужбовця із Закарпаття.

Проте членів злочинного осередку було затримано по гарячих слідах.

РЕКЛАМА

У Дніпрі затримали ще трьох жителів прифронтового регіону, які спалили п’ять авто ЗСУ на території обласного центру.

А в Кривому Розі було викрито двох ворожих поплічників, які намагалися спалити службовий мікроавтобус, котрий військові перегнали до міста після виконання бойових завдань на передовій.

РЕКЛАМА

Наразі всім зловмисникам повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

частинв 1 статті 114−1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань);

частина 2 статті 194 (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом).

Затримані вже перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років тюрми.

Нагадаємо, що на початку серпня в столиці вдалося затримати координатора серії підпалів автомобілів військових.

92

Читайте нас у Facebook