Камала Гарріс протистоїть Трампу: як віцепрезидентка залучила рекордні сотні тисяч мільйонів для передвиборчої битви

Кампанія віцепрезидентки США та кандидатки в президенти від Демократичної партії Камали Гарріс, яка раніше вже поставила рекорд зборів за тиждень, за місяць зібрала 540 млн доларів для передвиборчої боротьби з кандидатом від Республіканської партії Дональдом Трампом. Про це повідомляє АР.

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У кампанії не було проблем із тим, щоб змусити прихильників відкрити свої гаманці, відколи 21 липня президент Джо Байден оголосив про завершення своєї кампанії та швидко підтримав Гарріс. Там заявили, що відбувся справжній сплеск пожертвувань під час Національного з’їзду Демократичної партії минулого тижня в Чикаго, де були затверджені кандидатури Гарріс і її напарника, кандидата у віцепрезиденти, губернатора Міннесоти Тіма Волза.

«Незадовго до промови віцепрезидентки Гарріс ми офіційно перетнули позначку в 500 мільйонів доларів, — написала голова кампанії Джен О’Меллі Діллон. — Одразу після її виступу ми побачили нашу найкращу годину збору коштів з дня запуску».

Кампанія Трампа та пов’язані з нею філії оголосили на початку цього місяця, що вони залучили 138,7 мільйона доларів у липні — менше, ніж Гарріс отримала протягом тижня, коли вона подала заявку на вступ до Білого дому. Кампанія Трампа повідомила про 327 мільйонів доларів готівки на початку серпня.

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Загальна сума збору коштів Гарріс була зібрана Національним комітетом Демократичної партії та об’єднаними комітетами зі збору коштів.

О’Меллі Діллон сказала, що майже третина внесків протягом тижня з’їзду надійшла від учасників, які вперше зробили внески. Близько п’ятої частини тих, хто вперше зробив внески, були молодими виборцями, а дві третини — жінками, групами, які кампанія розглядає як критично важливі виборчі округи, які Гарріс повинна отримати, щоб перемогти в листопаді.

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У кампанії Камали Гарріс кажуть, що також спостерігають сплеск підтримки волонтерів віцепрезидентки.

Раніше повідомлялося, що після заяви Камали Гарріс КНДР вдалася до погроз.

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