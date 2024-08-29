Республіканці стурбовані нездатністю Трампа протидіяти Камалі Гарріс

Стратеги, донори, а також окремі представники Республіканської партії починають сумніватися в здатності Дональда Трампа виграти президентські вибори та повернутися в Білий дім. Вони хвилюються, що Трамп втратив свою популярність і підтримку, яку важко буде відновити, особливо на тлі того, що Камала Гарріс, ймовірно, посилила свої позиції в останні тижні.

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Республіканці, зокрема, стурбовані прихильністю Трампа до маргінальних політиків, таких як Роберт Кеннеді-молодший, якого він долучив до своєї команди, інформує газета Financial Times.

«Якщо він продовжить йти цим шляхом, він програє. Єдиний спосіб отримати тих виборців, які збираються голосувати за Гарріс — це змінити стратегію», — сказав відомий республіканський донор, нью-йоркський адвокат з питань банкрутства Ерік Левін.

А республіканський стратег Джон Фієрі описав членів своєї партії як таких, що «нервують» через Трампа. Він зазначив, що в Республіканській партії існують побоювання щодо кількох аспектів.

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По-перше, за його словами, є стурбованість тим, чи зможе Дональд Трамп подавати чіткі послання під час своєї кампанії. По-друге, їх непокоїть ефективність організації кампанії на місцях.

«І, зрештою, республіканці розмірковують про те, скільки грошей і зусиль доведеться витратити на те, щоб створити негативний імідж Камали Гарріс, щоб послабити її позиції», - додав він.

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Раніше Трамп заявив, що якщо знову стане президентом, то створить національну гвардію для Космічних сил США й побудує «Залізний купол» для захисту США від ракет. Трамп неодноразово обіцяв створити систему в стилі «Залізного купола», заявляючи під час передвиборчої кампанії протягом минулого року, що працюватиме над створенням «найбільшого купола з усіх», оскільки «навколо багато вороже налаштованих людей».

Нагадаємо, «ФАКТИ» повідомляли про заяву, яку зробив кандидат у президенти США Дональд Трамп щодо Курської операції української армії.

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