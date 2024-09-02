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Суспільство та люди

Нардеп-втікач Дмитрук «засвітився» у Лондоні (фото)

13:54 2 вересня 2024
Артем Дмитрук

Людину, схожу на «слугу народа» Артема Дмитрука, якому в Україні оголосили підозри за кількома статтями і якого оголосили в міжнародний розшук, помітили у Великобританії.

Про це повідомляє hromadske з посиланням на читача, який надав журналістам відео, зняте в торгівельному центрі Westfield London, що на заході Лондона. Стверджується, що кадри були зняті 1 вересня 2024 року.

Фото - скріншот

Фото - скріншот

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На відео людина, схожа на Дмитрука, спілкується з продавцем магазину техніки.

Тим часом ДБР з'ясувало, хто допоміг «слузі народу» нелегально перетнути кордон з невизнанним Придністров'ям та втекти спочатку до Молдови, а потім й далі — в ЄС.

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Фото зі сторінки Артема Дмитрука у соцмережах

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