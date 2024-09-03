«Розділили відповідальність із путіним за його воєнні злочини»: чому візит російського диктатора до Монголії викликав міжнародний резонанс

володимир путін на тлі різкого зниження президентського рейтингу в росії після операції ЗСУ в Курській області рф прибув до Монголії з дводенним офіційним візитом. Поїздка кремлівського диктатора приурочена до 85-ї річниці подій на Халхін-Голі в 1939 році. Під час візиту 3 вересня путін планує зустрітися з президентом Монголії Ухнаагійн Хурелсухом, підписати низку документів і покласти квіти до пам'ятника Георгію Жукову.

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Однак приїзд путіна в Монголію, яка є членом Міжнародного кримінального суду (МКС), викликав хвилю критики і міжнародного резонансу. Згідно з Римським статутом, який Монголія ратифікувала 2020 року, а Україна зробила це днями, Улан-Батор зобов'язаний заарештовувати осіб, яких розшукує МКС, зокрема й путіна, оголошеного в міжнародний розшук за звинуваченням у депортації дітей з України до росії.

Міністерство закордонних справ України вимагає від Монголії виконати свої зобов'язання і заарештувати російського диктатора. Своєю чергою, міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch заявила, що Монголія має або відмовити путіну у в'їзді, або заарештувати його, якщо він все ж таки опиниться на її території. На думку правозахисників, недотримання міжнародних зобов'язань підірве принцип верховенства закону і образить жертв злочинів російської влади.

На платформі Change.org було запущено петицію, що закликає монгольську владу затримати путіна. Однак цього не сталося.

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Дії монгольської влади викликали різку критику в Україні. Представник МЗС України Георгій Тихий у соцмережі назвав невиконання ордеру МКС «важким ударом по системі міжнародного кримінального правосуддя» і попередив, що це матиме наслідки для Улан-Батора.

«Монголія дозволила обвинуваченому злочинцеві уникнути правосуддя, тим самим розділяючи з ним відповідальність за скоєні ним воєнні злочини. Ми працюватимемо з партнерами над тим, щоб це мало наслідки для Улан-Батора», — додав він.

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Раніше повідомляли про те, що путін через загрозу арешту за міжнародним ордером МКС відмовився від поїздки в ПАР на саміт країн БРІКС.

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