Продовження скандалу: Сирський усунув Гладкого від виконання обов'язків начштабу командування Сил безпілотних систем

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про додаткову спеціальну перевірку органами СБУ начальника штабу командування новостворених Сил безпілотних систем Романа Гладкого. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

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«За результатами засідання комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Головнокомандувачем Збройних Сил України прийнято рішення щодо проведення додаткової спеціальної перевірки органами СБУ начальника штабу командування Сил безпілотних систем капітана першого рангу Романа Гладкого. На час перевірки він буде усунений від виконання службових обовʼязків за посадою», — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що Нещодавно начальником штабу Командування Сил безпілотних систем призначили Романа Гладкого. Це викликало обурення користувачів соцмережі і спровокувало скандал.

Зокрема, аналітичний проєкт DeepState написав, що Гладкий — підозрюваний у держзраді, шпигунстві та корупції. Його дружина має російське громадянство, а донька у спортивних змаганнях представляла рф.

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