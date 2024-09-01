«Вона намагається знищити значущі сектори оборони»: експерт про заяви Безуглої щодо начштаба Сил безпілотних систем

Народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла, яка критикувала колишнього головкома Залужного, а тепер критикує головкома Сирського, намагається інформаційно знищити найбільш значущі сектори оборони. За два дні вона наговорила на статтю про держраду, і нею мають зайнятися силовики.

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Про це заявив політичний експерт Олексій Голобуцький, коментуючи висловлювання Безуглої стосовно начальника штабу Командування Сил безпілотних систем Романа Гладкий.

«Роман Гладкий — людина яка має необхідну освіту (у т.ч. канадську), пройшов всі перевірки. Його сімʼю, за моєю інформацією, евакуювали з Криму. І зараз, у виконанні Марʼяни, він, виявляється, не зовсім на своєму місці. Інакше кажучи, що каже Марʼяна: ППО та F-16 — це ніщо, ЗСУ — ніщо, дрони та безпілотні системи загалом — ніщо. Вона намагається інформаційно знищити найбільш значущі сектори оборони», — заявив Олексій Голобуцький.

Він підкреслив, що вже навіть офіційні заяви пішли щодо цієї дезінформації. І це не єдиний випадок, коли нардепка своїми висловлюваннями принижує військових.

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«Марʼяна Безугла за два дні наговорила на статтю про держзраду. „F-16 збили Петріотом“. Тобто культовий літак збито не менш культовою ППО. Ще й наших військових, які борються з орківськими ракетами та дронами публічно принизили. „Одну з бригад ЗСУ перекинули з-під Покровська“. Розголошення інформації про пересування підрозділів ЗСУ. А ось зовсім свіжа — звинувачення начальника штабу Командування Сил безпілотних систем з великим послужним списком та переліком заслуг», — написав експерт.

За словами Голобуцького, це реально ст. 111 ККУ, а Безуглою мають зайнятися силовики.

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Нагадаємо, днями у Повітряних силах також відповіли на нападки Безуглої. Тодішній командувач Повітряних сил Микола Олещук порівняв нардепку з інструментом для дискредитації вищого військового керівництва. Генерал дорікнув Безуглій у тому, що вона «вилила бруд» на нього та Повітряні сили, дискредитувала виробників американського озброєння та стала «ньюзмейкером» для пропаганди ворога.

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