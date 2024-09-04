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«Народ України стоїть твердо»: Байден зробив заяву у зв'язку з ударом російських терористів по Полтаві

9:45 4 вересня 2024
президент США Джозеф Байден

Президент США Джо Байден виступив із заявою про напад росії на Полтаву 3 вересня, в результаті якого загинула 51 людина і 271 отримала поранення. У своєму зверненні, опублікованому на сайті Білого дому, Байден підтвердив, що Америка продовжить надавати Україні системи протиповітряної оборони та всі необхідні можливості для захисту.

«Цей напад є трагічним нагадуванням про постійні та обурливі спроби путіна зламати волю вільного народу. Але вже два з половиною роки народ України стоїть твердо» , — зазначив Байден у своїй заяві.

Наслідки ракетного удару Росії по Інституту зв'язку в Полтаві.

За словами американського президента, Сполучені Штати й надалі підтримуватимуть Україну, надаючи їй необхідну допомогу для оборони.

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Нагадаємо, російські агресори 3 вересня завдали ударів по одному з навчальних закладів міста, використавши дві балістичні ракети. Міністерство оборони України повідомило, що час між оголошенням тривоги та прильотом ракет був настільки коротким, що застав людей у момент евакуації в бомбосховище. Голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін оголосив в області триденну жалобу за загиблими внаслідок ракетного удару по Інституту зв'язку.

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