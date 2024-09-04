Кінець кар’єри і в’язниця: що загрожує лікарю, якого звинувачують у смерті Метью Перрі

Федеральний суд США заборонив лікарю, який погодився визнати свою провину у зв'язку зі смертю відомого актора серіалу «Друзі» Метью Перрі, займатися медичною практикою, пише Marca.

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54-річний Марк Чавес, який зізнався у змові з метою розповсюдження кетаміну в рамках угоди, досягнутої з владою, був звільнений під заставу в 50 000 доларів в суді Лос-Анджелеса.

Чавес — один з п'яти осіб, яким висунуто федеральні звинувачення у зв'язку з трагедією, що сталася в жовтні 2023 року, коли Перрі був знайдений мертвим від передозування кетаміну у своїй гідромасажній ванні у віці 54 років. Двоє інших причетних, асистент, який жив з ним, і його знайомий, визнали себе винними у висунутих їм звинуваченнях.

Інший лікар, на ім'я Сальвадор Пласенсія, постачав кетамін Чавесу, як стверджує прокуратура. Флакони, які коштували 12 доларів, актор купив за 2 000 доларів. Джасвін Сангха, дилерка, відома як «Кетамінова королева», яка постачала наркотики високопоставленим клієнтам і знаменитостям, була звинувачена в тому, що продала Перрі дозу, яка його вбила.

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І Пласенсію, і Сангху звинувачують у змові з метою розповсюдження кетаміну, а також у низці інших злочинів, які вони заперечують. Суди над ними призначені на жовтень. У разі визнання їх винними їм загрожує тривале ув'язнення.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як зірки Голлівуду попрощалися з Перрі та що про нього говорили.

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