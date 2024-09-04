На дереві мало слив: цей засіб стимулюватиме утворення плодів і забезпечить чудовий врожай

Велике задоволення приносить вирощування плодових дерев, гілки яких щосезону гнуться під вагою врожаю. Однак так буває не завжди. Погіршення погоди, посухи, неродючий ґрунт, а також незначні помилки в догляді можуть призвести до недобору плодів. Вам цікаво, чому на дереві мало слив, хоча воно не хворіло? Проблемою можуть бути й помилки в догляді, наприклад, неправильна обрізка сливових дерев або надмірне внесення добрив, пише deccoria.pl.

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Найголовніше — це гармонія вирощування і правильно підібране місце. Подбайте про сонячне місце, захищене від вітру: це може бути куточок саду, де слива буде оточена іншими деревами, або місце біля стіни, де вона буде рости віялом. Має бути регулярна обрізка влітку: приділяючи увагу плодам, видаляйте пошкоджені пагони й гілки, що перехрещуються всередину, оголюючи крону дерева. Проводьте сезонне мульчування: якщо слива росте на сонці й ґрунт схильний до пересихання, використовуйте мульчування під час літньої спеки, воно збереже цінну вологу в субстраті і поліпшить його структуру.

Проте навіть посаджена в найкращому місці слива може дати менше плодів, якщо їй не вистачає поживних речовин. Забезпечення дерева цінними джерелами живлення та регулярне підживлення має велике значення в процесі цвітіння та плодоношення.

Також можете підгодувати мою ослаблену після обрізки та поганої погоди сливу органічним добривом. Кісткове борошно є легкозасвоюваним джерелом висококонцентрованого фосфору. Воно також містить цінний азот, але в набагато меншій кількості, і ці інгредієнти точно відповідають потребам молодого дерева. Фосфор, що вводиться таким чином, підтримує основні фізіологічні процеси та стимулює утворення квітів і фруктів. Використовуйте органічне кісткове борошно навесні та влітку. Це допоможе отримати необхідні інгредієнти в ґрунті, що поступово зміцнить дерева.

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