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«Жахлива ніч»: популярна співачка пережила ракетний обстріл Львова

13:17 4 вересня 2024
Ірина Федишин

У ніч проти 4 вересня росія завдала масованого ракетного удару по центру Львова. Свідком жахливої атаки, яка унесла життя людей, стала і львів'янка, популярна співачка Ірина Федишин. На своїй сторінці у соціальній мережі артистка виклала відео з наслідками атаки та написала, що вночі прокинулася від гучних вибухів.

«Цієї ночі ми чули гучні вибухи у Львів, 4.09.24р., жахлива ніч… — написала Ірина. — Вже відомо, що російська ракета забрала життя 7 людей, серед них 3 дітей. Страшна трагедія… щирі співчуття».

Шанувальники співачки відгукнулися на її допис та поділилися своїми почуттями.

«Наш Львів, Вічна памʼять загиблим, — написали у коментарях. — Співчуття рідним».

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«Любимий Львів, — підтримали співачку. — Серце розривається».

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«Якою лютою ненавистю я бажаю зникнення цього болота у пустощі! — поділилися емоціями. — Коли ці гниди залишать нас у спокої?!»

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«Господи, який жах… дітки, дорослі… вночі… підло… як же ненавиджу цих тварей», — не стримувались підписники.

Відомо, що співачка повернулася з родиною — чоловіком та двома синами — до Львову за три дні до початку навчального року.

Ірина Федишин з чоловіком та двома синами

Літом Федишин давала концерти у багатьох країнах світу, у тому числі США та Канаді. Кошти, зібрані на концертах, артистка відправляє на потреби ЗСУ.

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