ППО збила половину ракет, випущених вночі по Україні: у Повітряних силах розповіли подробиці атаки

В Україні під час нічної ракетно-дронової атаки росіян, радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 42 повітряних цілей. Про це повідомили в Повітряних Силах ЗСУ.

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А саме:

- 2 аеробалістичні ракети Х-47 М2 «Кинджал» із літаків МіГ-31К з повітряного простору Тульської обл. — рф.;

- 2 крилаті ракети Х-22 із літаків Ту-22М3 з повітряного простору над акваторією Чорного моря;

- 6 крилатих ракет Х-101 із літаків Ту-95МС з повітряного простору Волгоградської області — рф.;

- 3 крилаті ракети «Іскандер-К» із території окупованого Криму;

- 29 ударних БпЛА «Shahed-131/136 (райони пусків Курська обл. — рф).

«До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України», — йдеться у повідомленні.

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В результаті протиповітряного бою збито 29 повітряних цілей:

- 4 крилаті ракети Х-101;

- 3 крилаті ракети «Іскандер-К»;

- 22 ударні БпЛА «Shahed-131/136.

«Шість ударних безпілотників локаційно втрачено (імовірно подавлені РЕБ), один — полетів у Білорусь. Протиповітряна оборона працювала у Львівській, Івано-Франківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Волинській, Тернопільській, Київській, Житомирській, Полтавській та Сумській областях», — повідомили в Повітряних Силах ЗСУ.

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Як писали «ФАКТИ», днем раніше росіяни обстріляли університет у Сумах та освітній заклад у Полтаві. Внаслідок обстрілу у Полтаві загинуло понад 50 людей.

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Фото з відкритих джерел

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