«Нас зачистили під «велику росію»: відома письменниця здивувала спогадами

Відома письменниця та поетеса Оксана Забужко розповіла, що росія знищувала український книжковий ринок ще з 1990-х років. Нагадаємо, від початку повномасштабної війни Оксана Забужко активно знайомить закордонну аудиторію з історією та культурою України, пропагує та відстоює українську позицію та відмовляється від участі у європейських літературних заходах разом із росіянами навіть за шалені гроші.

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— На превеликий жаль, зворотну, «холодну» сторону цієї війни багато українців для себе відкрили, коли почалася «гаряча» війна, — розказала Оксана у проєкті «Точка опори». — Виявилося, що перед тим була інформаційна, перед тим нас завоювали медіально, перед тим завоювали наш книжковий ринок. Усвідомлення прийшло тільки тоді, коли в наші міста полетіли бомби й ракети.

Письменниця наголосила, що вона у цій «холодній війні» ще з середини 1990-х років і тоді не було ніякого відстоювання.

— Була війна, бо були жертви: інсценізовані банкрутства, зламані кар'єри тощо, — сказала Забужко. - Це бізнесова війна, а вона додає могил на цвинтарі. З середини 1990-х років нас дуже послідовно зачищали, щоб український книжковий ринок не відбувся як окремий національний.

Письменниця сказала, що у шаленому попиті на українські книжки, який з'явився після повномасштабного вторгнення рф, є не лише позитивні моменти.

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— Я сиділа тихо, мов мишка, щоб не каркати вороною над цими позитивними емоціями, яких у нас зараз і так мало, — зауважила Оксана. — Але насправді нас іще в 90-ті роки зачистили під малоформатний ринок. Щойно наші тиражі підіймуться до півмільйонних, виявиться, що в нас немає, де їх друкувати. Нас зачистили під «маленьку, провінційну, регіональну культуру великої росії» ще чверть століття тому. Лише жменька фахівців розуміла, що відбувається. Нам ще розгрібати й розгрібати це.

Раніше в ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» популярний телеведучий та волонтер розповів про виклики великої війни.

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