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Шоу-бізнес

«Заробив на дачу, продаючи спортивки»: український дизайнер вразив спогадами

16:32 4 вересня 2024
модельєр Владислав&nbsp;— Молодий пенсіонер та його моделі

У Києві завершився 55-тий Український тиждень моди, який пройшов вперше за часів повномасштабного вторгнення. Традиційно у стінах Мистецького Арсеналу відбулися покази іменитих та молодих дизайнерів, а серед гостей побували зірки шоу-бізнесу. Відкриттям Тижня став молодий український дизайнер із Харкова, який зараз працює у Львові та називає себе «Молодий Пенсіонер».

Модельєр на імʼя Владислав не хоче називати своє прізвище, тримаючи інтригу та привертаючи на себе увагу. Відомо, що Владислав вчився у відомих дизайнерок Лілії Літковської та Ксенії Шнайдер. Його речі повʼязані з ностальгічними спогадами про шістдесяті та початок девʼяностих років. За словами дизайнера, його роботи — «подорож, яка дає змогу відпочити від тотальної реальності та буднів війни, що вже понад два з половиною роки у щоденному житті українців».

Моделі вбрані у сиві перуки, деформовані дідові сорочки та куртки-парасолі.

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«Темою нової колекції було переосмислення різних символів України 1990-их: купонокарбованці, заставка українського телеканалу УТ-2, — розповідає, представляючи моделі „Молодий Пенсіонер“. — Мені завжди подобався дизайн купонокарбованців, я зробив власний, схожий, але номіналом 0. А зробити зігнуті спортивні штани мене надихнув мій батько, який у 1980-их заробив на дачу тим, що продавав спортивки „Адідас“, дошиваючи пару смужок до сатинових штанів».

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