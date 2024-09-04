Volkswagen вперше за 87 років планує закрити заводи у Німеччині: що сталося

Volkswagen AG розглядає можливість безпрецедентного закриття заводів у Німеччині, влаштовуючи протистояння з потужними профспілками, оскільки найважливіша галузь країни бореться за своє майбутнє. Потенційні заходи також включають спробу розірвати тридцятирічну угоду компанії з робітниками про збереження робочих місць. Основною метою заводу є його однойменний бренд легкових автомобілів, що має низькі показники, чиї прибутки скорочуються на тлі повільного переходу на електромобілі та сповільнення споживчих витрат, пише Bloomberg.

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Закриття стане першим в Німеччині за 87-річну історію компанії.

«Економічне середовище стало ще жорсткішим, і нові гравці просуваються в Європу, — сказав у своїй заяві генеральний директор VW Олівер Блюм. - Німеччина як місце для ведення бізнесу дедалі більше відстає з погляду конкурентоспроможності».

Повномасштабний трудовий спір стане серйозним випробуванням для генерального директора, який також очолює бренд спортивних автомобілів Porsche, після того, як профспілкові зіткнення призвели до падіння низки його попередників VW.

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Підвищення прибутковості бренду VW стало складнішим через зростання витрат на логістику, енергію та робочу силу. У першому півріччі маржа бренду впала до 2,3% порівняно з 3,8% рік тому. Компанія також втратила імпульс на своєму найбільшому ринку, в Китаї, де її модельний ряд електромобілів значно відстає від конкурентів, тоді як дешевші китайські електромобілі просуваються в Європу.

Конфлікт, що насувається на одну з найбільших німецьких компаній, загрожує післявоєнному консенсусу, в якому працівники мають значний вплив. Укладені десятиліттями угоди про розподіл праці опиняються під тиском, оскільки нові конкуренти націлені на індустріальну основу Німеччини, а популістські партії набирають обертів.

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У VW працює близько 650 000 працівників по всьому світу, майже 300 000 з яких — у Німеччині. Половину місць у наглядовій раді компанії займають представники профспілок, а німецька земля Нижня Саксонія, яка володіє 20% акцій, часто стає на бік профспілкових органів. Така структура є частиною лабіринтової системи управління, де керівництво повинно заручитися підтримкою сім'ї мільярдерів Порше-Піх і профспілок для ухвалення важливих рішень.

Голова профспілкової ради Даніела Кавалло заявила, що керівництво VW попередило: бренд, який виробляє моделі Golf і Tiguan, ризикує втратити гроші. За її словами, компанія розглядає можливість закриття щонайменше одного великого автозаводу і одного заводу з виробництва компонентів у Німеччині, а також скасування угод про заробітну плату.

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VW також «ставить під сумнів» виробництво компактного електричного позашляховика на головному заводі у Вольфсбурзі з 2026 року, що має ключове значення для заповнення виробничих потужностей заводу, повідомила виробнича рада. Виробництво моделі Trinity, яке наразі заплановано для Цвіккау, ризикує бути відкладеним. Минулого року Volkswagen випустив близько 9 мільйонів автомобілів при загальній виробничій потужності у 14 мільйонів.

Нижня Саксонія заявила, що підтримує зусилля VW зі скорочення витрат, додавши, що в переговорах з представниками профспілок необхідно розглянути альтернативні варіанти. Минулого року уряд раптово скасував стимули для електромобілів після того, як законодавці зруйнували бюджетні плани. Відтоді продажі на найбільшому автомобільному ринку Європи різко впали, що поставило під удар низку великих постачальників, серед яких Robert Bosch, ZF Friedrichshafen і Continental.

Плани VW щодо подальших скорочень слідують за липневою заявою про потенційне закриття заводу в Брюсселі, де виробляють електричні Audi. Завод бореться з високими витратами й низьким попитом на розкішний Q8 e-tron, єдину модель, яку він виробляє. Тоді автовиробник погіршив свій прогноз на рік, частково через ймовірні витрати, пов'язані із закриттям заводу.

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