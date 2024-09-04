Убивство юриста Карпенка: ЗМІ припускають, що Генпрокурор міг відпустити підозрюваного у причетності до злочину за винагороду

Генеральний прокурор України у 2005 році міг за винагороду випустити з-під варти олігарха Ігоря Коломойського, якого підозрювали в організації замовного вбивства юриста Сергія Карпенка.

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Про це йдеться в ухвалі Печерського суду Києва. Її в липні цього року отримали слідчі Державного бюро розслідувань.

«Колишній Генеральний прокурор України, перевищуючи свої службові повноваження, безпідставно надав вказівку слідчому… щодо відкликання з Печерського районного суду м. Києва клопотання про тримання під вартою Особи (Коломойського І.В.)», — сказано в ухвалі.

У результаті — винних у злочині не було притягнуто до кримінальної відповідальності.

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Також в ухвалі сказано, що Генпрокурор легалізував отримані злочинним шляхом кошти — купив віллу у Франції та нерухомість у Швейцарії. За даними видання «Інформатор», мова йде про земельні ділянки на французькому узбережжі, якими відповідно до земельного кадастру володіє юрособа SCI KUASAR. Її засновниками були дружина та донька Генпрокурора.

А майно у Швейцарії Генпрокурор придбав, ймовірно, під час відрядження в Женеву влітку 2005 року.

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Тож зараз суд дозволив групі слідчих ДБР вилучити в Генпрокуратурі документи 2005 року, що становлять інтерес для слідства.

Наразі невідомо, чи був вже допитаний головний фігурант. Згідно інформації з Вікіпедії, з грудня 2004 року по жовтень 2005 року посаду Генпрокурора обіймав Святослав Піскун.

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Святослав Піскун

Нагадаємо, з вересня 2023 року Коломойський перебуває під вартою за підозрою у шахрайстві та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.

У травні 2024 року Коломойському повторно повідомили про підозру в організації замовного вбивства юриста Сергія Карпенка у 2003 році. За версією слідства, Коломойський, щоб помститися, замовив вбивство Карпенка, який супроводжував угоду з продажу «Дніпроспецсталі». Олігарх також боровся за акції підприємства і хотів, щоб юрист допоміг анулювати рішення загальних зборів акціонерів.

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