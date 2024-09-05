Зробіть це обов’язково у вересні: городниця порадила, як отримати чудовий врожай капусти, яка буде довго зберігатися

Досвідчені городники радять підживлювати капусту не пізніше, ніж за три тижні до збирання врожаю — інашкже добриво не встигне подіяти.

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А авторка каналу «Городниця з Одеси» звертає увагу на те, що наразі вже практично повністю сформовано врожай білокачанної капусти середніх та пізніх сортів, однак прибирати качани ще рано. Вона розповідає про те, що потрібно робити з капустою у вересні.

«У вересні необхідно продовжувати постійний догляд за білокачанною та червонокачанною капустою. Перше, на що варто обов'язково звернути увагу саме зараз, це наявність шкідників. Саме у прохолодні вересневі ночі активізуються слимаки равлики та інші молюски. Якщо ви протягом літа не помічали їхньої присутності, то зараз вони можуть завдати цілком відчутної шкоди вашому врожаю», — стверджує вона.

За словами фахівчині, в таких випадках дуже добре допомагає душ солоною водою, який гарантовано змиває

усіх молюсків з качанів та покривного листя. На відро води додають одну-дві ложки солі, перемішують та рясно обприскують.

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Також варто видалити нижнє листя у капусти — у вересні воно не повинно стикатися з грунтом, оскільки таким чином може відбуватися інфікування качанів — є ризик гниття врожаю, який буде зібрано на зберігання. Листя можна обривати, можна обрізати. Головне — не робити це одразу в одинь день. Краще обрізати три-чотири листочки, а через пару днів — повторити процедуру.

Третій важливий момент — внести підживлення. Калій та фосфор сприятливо впливають на лежкість качанів та їхні смакові якості. У середині вересня літрову банку деревної золи можна залити окропом (3−4 літри), залишивши на добу. Настій потрібно періодично помішувати, а потім процідити та долити до 10 літрів водою. На кожний качан використовують по літру такого розчину, а потім проливають звичайною водою.



Є одна помилка, якої припускається більшість недосвідчених городників — вони припиняють поливати капусту у вересні.

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«Грунт у вересні дуже сухий, особливо у тому горизонті, де розташована основна частина кореневої системи капусти. Коли період тепла добігає кінця, починають йти часті дощі, качани починають один за одним розтріскуватися, бо після тривалого періоду посухи вони отримують надмірну кількість вологи. Навіть якщо вони не розтріскуються, то все одно, наповнені вологою, швидко почнуть загнивати під час зберігання. Тому у вересні обов'язково продовжуйте поливати капусту», — радить авторка каналу.

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Поради щодо тривалого зберігання картоплі читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото — скріншот

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