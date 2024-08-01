Довбик залишив «Жирону» та підписав контракт з італійським грандом (фото, відео)

Найкращий бомбардир чемпіонату Іспанії, 27-річний форвард збірної України Артем Довбик, який відзначив свій день народження на Євро-2024, залишив «Жирону» та підписав контракт на п'ять років з переможцем Ліги конференцій-2021/2022 італійською «Ромою», повідомляє офіційний сайт римського. клубу.

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Футболіст прилетів до столиці Італії в першій половині дня 1 серпня. В римському аеропорту його тепло зістріли уболівальники «Роми».

За неофіційною інформацією, сума трансферу нападника склала 30,5 млн євро, ще 5,5 мільйона іспанський клуб отримає за українця у вигляді бонусів. Крім того, «Жирона» претендуватиме на 10 відсотків від суми трансферу у разі подальшого продажу Довбика. Зарплата українця в «Ромі», який отримував у каталонському клубі 2,5 млн євро на рік, становитиме 3,5 мільйона плюс бонуси.

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До речі, у нападника була письмова угода з «Жироною», за умовами якої Довбик міг би заробити 1,5 млн євро у разі продажу, але він вирішив відмовитися від цієї суми, щоб швидше здійснити трансфер.

Нагадаємо, що Артем Довбик у першому ж сезоні після переходу до «Жирони» з «Дніпра-1» за 7,75 млн євро забив 24 м'ячі в 36 матчах, вигравши бомбардирські перегони чемпіонату Іспанії.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що форвард збірної України Роман Яремчук перейшов із «Брюгге» до колишнього клубу Олега Блохіна.

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Фото ФК «Рома»

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