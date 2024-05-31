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«Це біда»: Віктор Павлік зізнався, яких обмежень змушений дотримуватись після операції на серці

18:04 31 травня 2024
Віктор Павлік

Популярний співак Віктор Павлік, який нещодавно переніс складну операцію на серці, розповів, як себе почуває та як проходить реабілітація. За словами артиста, поки він почувається не дуже, відчувається слабкість та біль. Тому доводиться приймати ліки. Крім того, лікарі наполягають на певних обмеженням. Артистові не можна підіймати більше одного кілограма, кермувати автомобілем та сідати на мотоцикл.

«Зараз ледве стою. Зараз чешеться грудна клітка, бо все заживає. Грудина болить, дуже сильно болить. Рятуюся знеболювальними. Не можна навіть їздити за кермом автомобіля, хоча я сідаю. Мінімум місяць, а краще два-три мені не можна нічого підіймати важчого за один кілограм. Тобто я навіть дитину не можу взяти на руки. Все літо не можна за мотоцикл сідати, а хочеться. Ось це біда», — розповів Віктор Павлік в програмі ЖВЛ.

Нагадаємо, співака ледь вдалося вмовити на операцію. У нього була вроджена вада серця, потрібно було замінити клапан. Під час хірургічного втручання у Павліка була зупинка серця, два дні він провів в реанімації. Поруч завжди була молода дружина Катерина. Щоб порадувати чоловіка, вона влаштувала весілля-сюрприз до четвертої річниці їхнього шлюбу.

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Фото: instagram.com/viktorpavlik

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