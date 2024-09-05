Кадри вирішать все: Рада призначила 9 нових міністрів

У четвер, 5 вересня, після звільнення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби і віцепрем’єр-міністра — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук Верховна Ради продовжила вирішення кадрових питань. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

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Зокрема, сьогодні на засіданні парламент призначив:

Калмикову Наталію Фернандівну на посаду міністра у справах ветеранів України. З 27 вересня 2023 року Калмикова була заступницею міністра оборони України із соціального розвитку;

Точицького Миколу Станіславовича на посаду міністра культури та стратегічних комунікацій України. Він з 2010 до 2016 року був постійним представником України при Раді Європи;

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Гринчук Світлану Василівну на посаду міністра захисту довкілля та природних ресурсів України. З 2023 року вона була директором Офісу підтримки реформ при Міненерго, з 5 вересня 2023 року — заступник міністра енергетики України;

Бідного Матвія Вікторовича на посаду міністра молоді та спорту України. З 2020 року був заступником міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта, який подав у відставку у листопаді 2023 року.

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Крім того, призначено:

Стефанішину Ольгу Віталіївну — на посаду віцепремʼєр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України — міністра юстиції України;

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Сметаніна Германа Володимировича — на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. У квітні 2023 року уряд призначив Германа Сметаніна очільником Заводу імені В.О. Малишева, а наприкінці червня 2023 року керівником «Укроборонпрому»;

Кулебу Олексія Володимировича на посаду віцепрем'єр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад та територій України. 21 травня 2022 року президент підписав указ про призначення Олексія Кулеби головою Київської обласної державної адміністрації;

Сибігу Андрія Івановича — на посаду міністра закордонних справ України. У травні 2021 року він був призначений заступником керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака. Займався в ОП питаннями зовнішньої політики та розвитку стратегічного партнерства;

Віталія Коваля — на посаду міністра аграрної політики та продовольства України.

Наразі 4 жінки та 13 чоловіків обіймають посади голів міністерств в уряді.

Також Ярослав Железняк провів своєрідний «рейтинг» новопризначених міністрів за кількістю голосів, які вони отримали від народних депутатів, а також окремо — якою кількістю їх підтримали «Слуги народу».

Нагадаємо, що попри зайнятість, нардепи не забувають і про «простих українців». Вірніше, про те, як змусити боржників з комуналки активно платити борги.

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